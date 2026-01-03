Calcio
Moise Kean si allena dopo l’assenza, Vanoli riflette per la Cremonese: dubbi sul futuro e sul mercato

Dopo giorni di assenza per motivi familiari, Moise Kean rientra al Viola Park in un momento cruciale per la Fiorentina. La sua gestione contro la Cremonese apre interrogativi tecnici e tensioni nell’ambiente viola.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Moise Kean è tornato ad allenarsi al Viola Park dopo alcuni giorni di assenza legati a questioni personali. L’attaccante della Fiorentina aveva saltato l’intera settimana di lavoro e il ritiro, lasciando inevitabilmente interrogativi sulle scelte di Paolo Vanoli in vista del prossimo impegno di campionato.

Non è la prima volta che Kean si allontana improvvisamente dalla squadra per motivi familiari: un episodio simile si era già verificato la scorsa stagione. Questa volta, però, il contesto è più delicato. La posizione di classifica della Fiorentina rende ogni partita decisiva e l’assenza dell’ex Juventus ha alimentato tensioni e discussioni tra i tifosi, anche a causa del silenzio del club.

Moise Kean torna al Viola Park: dubbi sulla titolarità contro la Cremonese e sul mercato

Vanoli dovrà ora gestire una situazione complessa, sia dal punto di vista tecnico che dello spogliatoio. È difficile immaginare Kean subito titolare contro la Cremonese: la condizione fisica non è ottimale e l’allenatore tende a premiare chi ha lavorato con continuità durante la settimana. In questo senso, Roberto Piccoli appare favorito per partire dall’inizio.

Più probabile, invece, che Kean venga utilizzato a partita in corso, come possibile arma offensiva nel finale, qualora ce ne fosse bisogno. L’ipotesi di una esclusione totale sembra al momento poco percorribile.

Sul fronte mercato, l’assenza non cambia le strategie della dirigenza. Fabio Paratici continua a considerare Kean una pedina centrale del progetto viola, chiamato a guidare la squadra insieme ai giocatori più esperti nella lotta per la salvezza. Ogni discorso su una possibile cessione è rinviato all’estate, quando sarà più chiaro anche il futuro sportivo della Fiorentina. In caso di retrocessione, trattenere l’attaccante diventerebbe però estremamente complicato.

Calcio
