Momo Salah oltre ad essere considerato universalmente un campione in campo si è confermato anche un uomo vero nella vita di tutti i giorni. L'esterno offensivo del Liverpool è stato ripreso, a sua insaputa, mentre difendeva un senzatetto da alcuni ragazzi che lo stavano prendendo in giro. Il tutto senza che fosse obbligato a farlo ma semplicemente per umanità nei confronti di chi ha più necessità: "Potrebbe capitare anche a voi fra qualche anno", ha ricordato l'ex Fiorentina e Roma ai teppistelli che, alla fine, si sono fermati.

Le telecamere a circuito chiuso di una stazione di servizio hanno ripreso tutto: Salah affronta un drappello di ragazzi che prendono in giro David Craig, un ‘homeless' di 50 anni che da da oltre 5 anni si arrabatta come può e vive attorno alla zona di Anfield Road dove si erge lo stadio ei reds. Lunedì 28 settembre, il giocatore del Liverpool si erma a fare benzina in una stazione lì vicino e nota i giovani che attorniano Craig. Sarà lo stesso senzatetto a raccontare poi tutto alla stampa, su come si sono svolti i fatti.

Momo Salah ha lasciato la sua Bentley e si è diretto verso i ragazzi, ricordando loro che una sciagura del genere potrebbe capitare a chiunque anche a loro fra qualche anno. Così, hanno smesso e si sono allontanati mentre il giocatore è rimasto con Craig al quale alla fine ha donato anche 100 sterline per aiutarlo. "Era già un mito in campo, lo seguo quando posso sono un suo tifoso. Adesso è un mio eroe anche nella vita di tutti i giorni" ha raccontato il 50enne al ‘Sun'.

Le immagini sono state riprese da un circuito a telecamere chiuse e si vede benissimo la scena. Poi è stato il senzatetto a raccontare cosa si siano detti Salah e i ragazzi. Per il giocatore di origini egiziane non è la prima volta salire alla ribalta delle cronache lontano dai campi da gioco. Qualche tempo fa aveva infatti finanziato alcune attività per i meno abbienti, sovvenzionando centri medici e scuole.