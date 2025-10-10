Mkhitaryan: “Mourinho mi parlava solo su Whatsapp, ogni notte lo stesso messaggio. Era grottesco”

Henrikh Mkhitaryan e José Mourinho hanno avuto un rapporto complicato. I due si sono ritrovati alla Roma nel 2021, ma in precedenza si erano lasciati malissimo al Manchester United. Il centrocampista armeno, all’epoca, non godeva del gradimento dell’allenatore dei Red Devils. Nel suo nuovo libro, il calciatore che attualmente veste la casacca dell’Inter ha parlato di come andarono le cose tra i due ai tempi dell’Old Trafford, con Mkhitaryan costretto a lasciare lo United dopo soli 18 mesi.

Mkhitaryan racconta la rottura con Mourinho allo United

Dopo un anno e mezzo di convivenza, il giocatore decise di farsi sentire con quello che era il suo allenatore dell’epoca: "Gli ho detto: mi stai criticando da un anno e mezzo, da quando sono arrivato al Manchester United". La risposta di Mourinho fu letteralmente benzina sul fuoco, con Mkhitaryan che perse le staffe: "Mourinho mi ha detto che ero una ‘m…a' e io persi la pazienza". A quel punto l’ex centrocampista dello Shakhtar rispose per le rime: "La m…a sei tu. Una m…a enorme". Parole che il manager non sopportò: "Mou rispose: ‘Vattene da qui, non voglio più vederti’."

Il rapporto ormai era incrinato e Mkhitaryan ha raccontato di ricevere lo stesso messaggio da Mourinho ogni sera: "Durante gli allenamenti, l’allenatore non mi diceva nulla, rimaneva in un religioso silenzio, ma ogni sera mi mandava un messaggio su WhatsApp: ‘Miki, per favore, vattene’." La risposta? Un messaggio ricopiato all’infinito: "La situazione era diventata grottesca. Ogni volta rispondevo con la stessa frase copia e incolla: me ne andrò se troverò la squadra giusta, altrimenti aspetterò l’estate. Verso la metà di gennaio, il testo cambiò leggermente: ‘Miki, per favore, vattene, così posso prendere Alexis Sanchez’".

Alla fine, la soluzione di mercato si trovò e le parti poterono finalmente salutarsi. Mkhitaryan si trasferì all’Arsenal: "Mino Raiola stava lavorando a questo scambio con l’Arsenal. Quindi anche la mia risposta è cambiata: ‘Non me ne vado solo per farti un favore, e per favore smettila di scrivermi. Se vuoi, parla con Mino’".Il passato è passato, con i due che poi si sono ritrovati alla Roma, dove hanno messo da parte le divergenze.