Miura l’immortale, è il giocatore più anziano della storia ma vuole giocare fino a 60 anni Miura ha infranto l’ennesimo record della sua lunghissima carriera: domenica scorsa ha superato il suo attuale record di calciatore professionista più anziano in campo a 55 anni e 225 giorni.

A cura di Vito Lamorte

Kazuyoshi Miura sempre più nella leggenda. Il calciatore giapponese ha battuto il suo record mondiale di calciatore più anziano a scendere in campo in una partita di calcio professionistico a ben più di 55 anni. L'ex attaccante del Genoa ha firmato qualche mese fa per il 14° club della sua carriera quando è passato al Suzuka Point Getters.

Miura, che ha vestito 89 volte la maglia della sua nazionale, aveva già fatto suo questo record come calciatore più anziano in attività nei campionati professionistico all'età di 54 anni e 12 giorni nel marzo 2021 ma ha voluto migliorare ancora di più il suo primato.

Miura è stato chiamato in causa in occasione della partita tra il Suzuka Point Getters e il Criacao Shinjuku al National Stadium, che ha visto accorrere sugli spalti 16.218 mila spettatori e ha fatto registrare il nuovo record di pubblico per la quarta divisione.

Il 55enne è entrato in campo al minuto 76 tra applausi e le ovazioni dei presenti.

L'eterno calciatore nipponico ha dichiarato: "Sono grato di aver giocato nella migliore atmosfera possibile e mi sento orgoglioso”. Miura ha affermato che non ha intenzione di fermarsi e voler continuare la sua carriera, iniziata nel 1986: il suo sogno è quello scendere in campo fino ai 60 anni.

Kazuyoshi Miura nel corso della sua lunga carriera ha indossato tantissime maglie, tra cui quelle del Palmeiras, del Coritiba, del Santos e del Tokyo Verdy. L'esperienza italiana con il Genoa non fu brillantissima ma ha scritto il suo nome nella storia del club rossoblù con lo storico gol nel derby contro la Sampdoria: era il 4 dicembre 1994, ma la stracittadina venne vinta dai blucerchiati per 3-2.

King Kazu ha infranto l’ennesimo record della sua lunghissima carriera ma non ha mai nascosto il suo obiettivo di voler giocare fino a 60 anni.