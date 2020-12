Il mercato di gennaio si avvicina e Arkadiusz Milik rimane un obiettivo sensibile per molti club. L'attaccante polacco, ormai ai margini del progetto di Gattuso da molto tempo, è destinato infatti a lasciare Castel Volturno e vestire un'altra maglia in occasione della prossima finestra invernale. "Il mercato è un punto di domanda per tutti, ma crediamo che possa fare comodo a tante squadre e siamo convinti che troveremo la soluzione", ha spiegato a Sky Sport il direttore sportivo partenopeo, Cristiano Giuntoli, prima del fischio d'inizio di Lazio-Napoli.

A seguire da vicino la situazione del polacco, vicino a lasciare il Napoli nella scorsa estate, ci sarebbero Roma, Juventus, Milan e Fiorentina. "Credo che Milik voglia andare a giocare per essere pronto per l'Europeo, almeno questa sembra essere la sua volontà – ha aggiunto il dirigente azzurro – Cosa faremo a gennaio? Spero un paio di uscite e basta e credo che in entrata non faremo niente. Siamo contenti della rosa che è completa. Saranno Milik e Llorente a lasciare la squadra? Può darsi".

I rinnovi di Hysaj e Maksimovic e il rientro di Osimhen

Nonostante l'accordo per i due rinnovi non sia ancora stato trovato, Giuntoli ha infine escluso la partenza anche di Hysaj e Maksimovic: "Nonostante siano in scadenza, non credo che partiranno. La volontà nostra loro la conoscono, per ora non c'è accordo, vediamo. È una porta aperta". Dopo aver fatto i complimenti a Politano e Petagna ("Hanno già dimostrato il loro valore"), Giuntoli ha poi parlato della situazione di Victor Osimhen. "Non è ancora in perfette condizioni, il nostro augurio è quello di riaverlo in gennaio – ha concluso il ds – Noi lo aspettiamo i primi di gennaio, vediamo in che condizioni sarà quando rientrerà da noi".