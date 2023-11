Milan-Udinese dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Milan-Udinese è il match valido per l’undicesima giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Pioli e quella di Cioffi si giocherà oggi, sabato 4 novembre alle ore 20:45 allo stadio Meazza. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Milan-Udinese è il match valido per l'undicesima giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Stefano Pioli e quella di Gabriele Cioffi si giocherà oggi, sabato 4 novembre alle ore 20:45 allo stadio Meazza. I rossoneri arrivano a questa sfida dopo il pareggio per 2-2 in casa del Napoli al Maradona mentre i friulani sono reduci dal pareggio di Monza che conferma il momento negativo della squadra del patron Pozzo relegata al terzultimo posto, ma anche dalla sconfitta ai sedicesimi di Coppa Italia rimediata in settimana contro il Cagliari.

Pioli potrebbe optare per un leggero turnover consentendo di conservare al meglio le energie di quei giocatori che poi gli saranno utilissimi in vista del match fondamentale di Champions in settimana contro il PSG sempre a San Siro. Nell'Udinese invece Cioffi – che ha sostituto Sottil dopo l'esonero di quest'ultimo – dovrebbe confermare la stessa formazione di Monza con qualche sorpresa in attacco. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e streaming e sulle formazioni che schiereranno i due allenatori.

Partita: Milan-Udinese

Dove: Meazza (Milano)

Quando: sabato 4 novembre

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky Go, Now

Competizione: Serie A (11a giornata)

Dove vedere Milan-Udinese in diretta TV

Milan-Udinese sarà trasmessa in diretta TV, esclusivamente per soli abbonati, sia su DAZN – attraverso una smart tv o grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast – che su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport 251. Nel primo caso la telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Su Sky invece la telecronaca sarà affidata alla coppia formata da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Milan-Udinese dove vederla in streaming

Il match tra Milan e Udinese sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di DAZN disponibili su dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma facendo accesso attraverso le proprie credenziali. Su Sky invece gli abbonati potranno godersi la partita in streaming scaricando l'app di Sky Go disponibile per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Udinese

Pioli conferma il 4-3-3 con Giroud e Leao in attacco assieme ad Okafor. In difesa davanti a Maignan torna Thiaw dopo la squalifica con Tomori al suo fianco e Calabria e Theo Hernandez terzini. A centrocampo Musah e Reijnders con Krunic che alla fine dovrebbe scendere in campo dal 1′ vincendo il ballottaggio con Adli.

Nell'Udinese invece Cioffi va avanti col 3-5-2 affidando a Thauvin e Lucca il peso dell'attacco con una mediana ricca formata da Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra e Kamara. Il terzetto difensivo davanti a Silvestri sarà formato da Perez, Bijol e Kabasele.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Okafor, Giroud, Leao. All. Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Cioffi.