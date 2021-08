Milan-Panathinaikos dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming dell’amichevole Milan-Panathinaikos è l’ultima amichevole del precampionato della squadra rossonera. La partita tra i ragazzi di Stefano Pioli e i greci è in programma oggi, sabato 14 agosto, alle ore 20:30 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Qui tutte le informazioni da conoscere su dove vedere la sfida in diretta TV e streaming.

A cura di Valerio Albertini

Milan-Panathinaikos è l'ultima amichevole in programma nel precampionato dei rossoneri. La sfida è la quarta consecutiva contro avversari europei per la squadra di Stefano Pioli, che affronterà i greci dopo aver fronteggiato Nizza, Valencia e Real Madrid. Il test si disputerà oggi, sabato 14 agosto, e il calcio d'inizio è previsto alle ore 20:30. La cornice è quella dello Stadio Nereo Rocco di Trieste, che per l'occasione sarà aperto al 25% della sua capienza. L'impianto potrà ospitare, dunque, circa 7.000 spettatori muniti di green pass.

Dopo aver incrociato in amichevole le tre squadre sopracitate (oltre a Pro Sesto e Modena nella prima parte di ritiro), il Milan torna in Italia per l'ultimo test della sua estate. Pioli concederà ancora minuti a Olivier Giroud, terminale offensivo titolare dei rossoneri in attesa di capire se Zlatan Ibrahimovic riuscirà a recuperare in tempo per l'inizio del campionato, e Brahim Diaz, che al momento, dopo il numero di maglia, si è preso anche il posto in campo che era di Hakan Calhanoglu.

Partita: Milan-Panathinaikos

Quando si gioca: sabato 14 agosto 2021

Dove si gioca: Stadio Nereo Rocco, Trieste

Orario: 20:30

Canale TV: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Dove vedere Milan-Panathinaikos in diretta TV e streaming

Milan-Panathinaikos si potrà vedere su Sky, che la trasmetterà in diretta come le ultime tre amichevoli dei rossoneri. Il match sarà disponibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go, il servizio offerto dalla pay-tv ai suoi abbonati che consentirà di guardare il match su device fissi e mobili. L'alternativa è rappresentata da NOW. In questo caso, per seguire l'evento bisognerà attivare il Pass Sport.

A che ora si gioca l'amichevole Milan-Panathinaikos oggi

L'amichevole tra i meneghini e i greci è in programma oggi, sabato 14 agosto, alle ore 20:30. Il teatro della gara sarà lo Stadio Nereo Rocco di Trieste, aperto per l'occasione almeno al 25% della sua capienza. Ci sarà la possibilità, dunque, per più di 7.000 appassionati di guardare dal vivo un match di alto livello dopo mesi in cui gli stadi sono stati inaccessibili. Le due squadre ripartiranno una alla volta di Milano e l'altra verso Atene subito dopo la fine della partita.

La prossima partita del Milan in Serie A

Quella contro i greci del Panathinaikos sarà l'ultima amichevole dell'estate rossonera. Gli uomini di Pioli, infatti, esordiranno in Serie A nove giorni dopo. Lunedì 23 agosto, alle ore 20:45, è in programma la sfida in casa della Sampdoria, da disputarsi allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Essendo il monday night del turno, il match chiuderà la prima giornata di campionato.