Milan-Monza dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Milan ospita il Monza nel lunch match della 16a giornata di Serie A: si gioca a San Siro domenica 17 dicembre 2023 alle ore 12.30 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le ultime sulle formazioni di Pioli e Palladino.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan ritornare alla vittoria in campionato e ospita il Monza nel lunch match della 16a giornata di Serie A: si gioca oggi, domenica 17 dicembre 2023, alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

I rossoneri sono reduci dall’eliminazione in Champions e alla caduta in Europa League in virtù della vittoria di Newcastle ma la squadra di Stefano Pioli deve tornare alla vittoria dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta nell'ultimo turno. Il Monza, dopo il successo sul Genoa nella scorsa giornata, proverà a fare il colpaccio a San Siro per tenere il ‘passo europeo' che la squadra di Palladino sta portando avanti fino a questo momento.

Pioli ritrova Rafael Leao anche in campionato e in difesa potrebbe tornare sull’esterno Theo Hernandez. Palladino dovrebbe puntare su Colombo unica punta con Colpani e Mota sulla trequarti.

Partita: Milan-Monza

Quando si gioca: domenica 17 dicembre 2023

Orario: 12.30

Dove si gioca: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Canale TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Serie A, 16ª giornata

Quando si gioca Milan-Monza e dove vederla in TV su Sky o Dazn

Milan-Monza sarà trasmessa in diretta TV da DAZN e Sky. Per gli abbonati satellitari ci si deve collegare ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Milan-Monza, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Milan-Monza sarà visibile su Dazn oppure sull'app mobile di Sky, SkyGo, o anche utilizzando NOW con il servizio on demand.

Le probabili formazioni di Milan-Monza

Il Milan ritrova Leao e punta sul tridente con il portoghese, Pulisic e Giroud. In difesa Theo torna sull’esterno con Kjaer che sembra recuperato (in vantaggio su Krunic) a fianco di Tomori. In mezzo al campo sempre Reijnders e Loftus-Cheek con Pogeba che potrebbe sostituire l'acciaccato Musah.

Nel Monza Mota e Colpani si muoveranno sulla trequarti a supporto dell’ex Colombo, con Pessina e Gagliardini in mezzo al campo. D’Ambrosio sarà il centrale nella difesa a tre formata da Pereira e Carboni.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pereira, D’Ambrosio, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Allenatore: Palladino.