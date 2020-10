Dopo 120′ di gioco, supplementari, gol nel finale e botta e risposta continui, la gara valevole per i preliminari di Europa League tra Rio Ave e Milan, è terminata con il successo dei rossoneri dopo una lunga ed estenuante lotteria ai rigori. Sotto una pioggia scrosciante, i rossoneri hanno potuto festeggiare l'accesso alla fase a gironi di Europa League. Per una gara terminata praticamente a mezzanotte e che ha visto i rossoneri affrettarsi per poter prendere quel volo prenotato dal Portogallo per raggiungere Milano nella notte.

Ma proprio il maltempo e l'orario in cui i giocatori hanno poi raggiunto l'Aeroporto ‘Francisco Sá Carneiro', ha costretto i giocatori a dover rinviare il proprio rientro in Italia e pernottare in albergo in Portogallo e fare rientro solo questa mattina in Italia. Di certo, il club rossonero valuterà sempre prima se ci saranno o meno le condizioni meteorologiche per poter volare per poi ripartire in direzione Milano dove la squadra dovrà poi subito rimettersi a lavorare in campo per preparare, in pochissimo tempo, la sfida in campionato contro lo Spezia di domenica alle ore 18:00 a ‘San Siro'.

Milan, maltempo in Portogallo e rientro in Italia rinviato a questa mattina

Il rigore parato da Gigio Donnarumma dopo un numero altissimo di rigori calciati, ha messo finalmente la parola fine all'ultimo turno preliminare della sfida tra Rio Ave e Milan. Una gara contrassegnata dalla forte pioggia e in generale dal maltempo che è stato una costante per quasi tutta la partita.

Proprio il maltempo e le condizioni meteorologiche non ottimali, avrebbero portato il Milan a rinviare la partenza per l'Italia prevista la notte scorsa e attendere questa mattina dopo aver pernottato in albergo. I rossoneri dovranno poi rimettersi subito a lavorare in campo a Milanello in vista della sfida di campionato contro lo Spezia a ‘San Siro' di domenica.