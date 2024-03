Milan-Inter si giocherà di lunedì: la data del possibile derby scudetto Il derby della 32ª giornata tra Milan e Inter potrebbe valere matematicamente lo scudetto ai nerazzurri. L’incontro potrebbe essere il Monday Night. Si potrebbe disputare infatti lunedì 22 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milan-Inter potrebbe essere la partita scudetto. I nerazzurri nella 32ª giornata potrebbero vincere matematicamente lo scudetto. Manca oltre mese, ma l'attesa è già tanta. La data ufficiale dell'incontro ancora non si sa, ma nelle prossime ore la Lega di Serie A dovrebbe ufficializzare lunedì 22 aprile come data del derby. Se sarà così sarà la prima volta che una stracittadina milanese si disputerà nel primo giorno della settimana.

La 32ª giornata di Serie A ufficialmente è in programma per domenica 21 aprile, ma ovviamente gli incontri si disputeranno tra sabato e lunedì. Le squadre impegnate nelle coppe europee (Fiorentina, Roma, Milan e Atalanta) saranno in campo tra la domenica sera e il lunedì. E la Lega sta pensando di spostare al Monday Night Milan-Inter. L'ufficialità arriverà a breve, mercoledì 20 marzo ci sarà il calendario completo dalla 31ª alla 33ª giornata.

Roma-Milan dei quarti di ritorno di Europa League si terrà giovedì 18 aprile (alle ore 21) e va da sé che il derby non si potrà giocare di sabato. Per questo è balzata l'idea del lunedì. Il Monday Night in genere è condiviso da DAZN e Sky, ma non è da escludersi l'ipotesi che sarà in diretta solo su DAZN.

Perché Milan-Inter potrebbe essere la partita scudetto? Molto semplice fare i calcoli. In questo momento l'Inter ha 76 punti, il Milan invece 62, la Juventus è terza con 59. Dunque i nerazzurri hanno un vantaggio di 14 lunghezze sui rossoneri. Dopo il derby della 32ª giornata ci saranno ancora 18 punti a disposizione, ciò significa che se nei prossimi tre turni (derby incluso) l'Inter guadagnerà altri cinque punti, e cioè arriverà quantomeno a 19 lunghezze di vantaggio avrà la possibilità già lunedì 22 aprile di festeggerà lo scudetto della seconda stella, il ventesimo della propria storia.

Se sarà così diventerà la prima squadra a vincere lo scudetto con sei turni d'anticipo, se non sarà così dovrà rimandare i festeggiamenti di qualche giorno.