Milan Futuro cade nello scontro salvezza con la Lucchese: traballa Bonera, chi può sostituirlo Il Milan Futuro ha perso il delicatissimo scontro salvezza con la Lucchese e ora i giovani diavoli sono al terzultimo posto in classifica: in bilico la panchina di Daniele Bonera.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan Futuro ha perso il delicatissima scontro salvezza con la Lucchese e ora i giovani diavoli sono al terzultimo posto in classifica. I ragazzi allenati da Daniele Bonera sono stati battuti per 2-0 dai toscani e sono sprofondati nella graduatoria, che ora lì vede impantanati nella lotta per non retrocedere in Serie D.

Una situazione che nessuno si aspettava dalle parti di via Aldo Rossi e i vertici rossoneri starebbero riflettendo sulla posizione di Bonera: la dirigenza milanista sta discutendo per capire quale sarà il futuro del tecnico e le prossime ore saranno cruciali.

Milan Futuro KO con la Lucchese: traballa la panchina di Bonera

I risultati della squadra U23 del Milan non sono in linea con le aspettative della dirigenza e ora i giovani rossoneri sono al terzultimo posto in classifica con 22 punti: alle loro spalle di sono solo Legnago e Sestri Levante. Lo scontro diretto con la Lucchese era importantissimo ma la squadra di Daniele Bonera è stata battuta dai toscani per 2-0 in virtù delle reti segnate nella prima parte di gara da Tumbarello e Saporiti.

La panchina di Daniele Bonera è sempre più a rischio e si attendono novità nelle prossime ore: piace il profilo di Massimo Donati. L'ex centrocampista di Milan, Parma, Palermo, Atalanta e Bari è attualmente senza squadra dopo l'esperienza greca all'Athens Kallithea ma nella stagione 2023-2024 fece benissimo alla guida del Legnago Salus, chiudendo al sesto posto finale nella Regular Season (miglior piazzamento di sempre nella storia del club) e venendo eliminato al secondo turno dei play-off per mano dell'Atalanta U23.

La posizione di Bonera non è saldissima già da qualche settimana e le difficoltà che la squadra dei giovani rossonera mostra nell'esprimersi e nel reagire ai momenti negativi sono sempre più evidenti.