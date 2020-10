C'è un nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Milan. Si tratta di Daniele Bonera, come annunciato dal club attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. L'ex difensore e attuale collaboratore del mister Stefano Pioli ha contratto il Coronavirus, come certificato dall'esito dell'ultimo tampone a cui si è sottoposto. Tutti gli altri test effettuati sul gruppo squadra hanno dato invece esito negativo.

Daniele Bonera positivo al Covid, il comunicato ufficiale del Milan

"Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni". Il Milan attraverso una nota ufficiale ha fatto il punto della situazione dopo l'ultima tornata di tamponi effettuati sul gruppo squadra. Brutte notizie dunque per l'ex difensore che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha iniziato una nuova vita da tecnico, nelle vesti di collaboratore di mister Stefano Pioli.

Tutti negativi i tamponi del gruppo squadra in casa Milan

Per quanto riguarda invece tutti gli altri test effettuati sui componenti del gruppo squadra, non ci sono novità per fortuna: "Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti". Una buona notizia in vista del derby in programma il 17 ottobre contro l'Inter. Al momento gli unici ancora fermi ai box e alle prese con la quarantena e l'isolamento domiciliario sono i due difensori Duarte e Gabbia (dopo la guarigione di Ibrahimovic). Una situazione che complica comunque i piani di Stefano Pioli, soprattutto in difesa dove con la speranza è quella di poter schierare capitan Romagnoli sulla via del recupero dopo un lungo stop.