Milan-Bologna dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Milan-Bologna è una gara inserita nel programma della 22a giornata di campionato di Serie A. Si gioca a San Siro, con fischio di inizio alle 20:45 e verrà trasmessa in co-esclusiva sia in TV sia in streaming da DAZN e Sky.

Missione vincere, per il Milan l'obiettivo dichiarato è questo. I rossoneri di Pioli sono sempre più saldi al terzo posto in classifica, forti di quattro successi consecutivi che hanno permesso di mantenere il passo delle prime e di fare un piccolo solco dietro, con la Fiorentina (4a e con una gara in meno) a -11. Di fronte, il buon Bologna di Thiago Motta che nella parte iniziale di stagione ha fatto volare fino alle soglie dei posti di Champions League. I rossoblù tornano in campo dopo la pausa forzata dello scorso turno che li avrebbe visti contro la Fiorentina, impegnata in quel di Riad per la Supercoppa.

Stefano Pioli ha il dovere di continuare la striscia positiva delle ultime settimane: non dovrà pensare agli ancora tanti infortunati, ma presentare la formazione migliore con i giocatori più in forma. Tra questi, a centrocampo, ci sarà Adli di nuovo titolare. Thiago Motta deve riprendere invece fiducia in attesa di recuperare i titolari, privo di Ndoye e di Posch (squalificato) con Karlsson che partirà dalla panchina.

Dove vedere Milan-Bologna in diretta TV

Milan-Bologna è una delle partite inserite nel palinsesto della 22a giornata di campionato e verrà trasmessa in diretta TV sia da DAZN sia da Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251). Servizio ad esclusiva fruizione per abbonati

Milan-Bologna, dove vederla in diretta streaming

Anche il live streaming sarà ovviamente a pagamento: Milan-Bologna può essere seguita su internet con la doppia opzione DAZN e Sky. I due broadcaster infatti la proporranno in co-esclusiva. Per gli utenti DAZN si potrà usare l'app dedicata o collegandosi direttamente alla piattaforma. Per gli abbonati Sky, sarà visibile o con SkyGo oppure tramite il servizio on demand di NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Bologna

Stefano Pioli proporrà l'undici migliore senza intervenire sui titolari che fino ad oggi hanno fatto benissimo, consolidando il terzo posto in classifica. In mediana spazio ancora ad Adli che ultimamente ha scalato le gerarchie. In avanti Giroud intoccabile, mentre Leao, Pulisic e Loftus-Cheek lavoreranno sulla trequarti. Per Thiago Motta, assente in difesa Posch per squalifica, solito schieramento a 4 davanti a Skorupski. In avanti, speranze affidate a Zirkzee, giocatore rivelazione a inizio stagione e monitorato proprio dal Milan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.