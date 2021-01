Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana per la nona volta la Juventus tornerà in campo domenica in un'intrigante sfida contro il Bologna, che è reduce dal successo sul Verona. Mihajlovic è pronto alla super sfida e alla vigilia promette battaglia. Il suo Bologna vuole giocarsela contro i bianconeri, che nelle ultime 16 partite hanno ottenuto 13 vittorie e 3 pareggi contro i rossoblu.

Mihajlovic e Pirlo

Domani si affronteranno per la prima volta in panchina, mentre in campo spesso si sono dati battaglia, sempre su fronti opposti. Ma Sinisa e il ‘Maestro' si sono anche sfidati spesso a distanza. Perché c'è stato un periodo in cui loro erano due dei più bravi tiratori di punizione, in una Serie A in cui c'erano anche Totti e Del Piero. Nella conferenza stampa della vigilia non poteva mancare una domanda sulle punizioni e alla domanda su chi le batteva meglio Mihajlovic ha risposto:

Se lo chiedete a me dico io, visti i numeri. Io ho giocato meno partite di Pirlo e abbiamo fatto lo stesso numero di gol in A, anche se uno dei suoi era autorete, ma siccome lui è italiano gli hanno dato gol. Quindi penso di essere stato io migliore.

Pirlo conosce i segreti di Sinisa

Proverà a giocarsela Mihajlovic che vuole cercare di prolungare la serie negativa del Bologna contro la Juventus, che anche se qualche passo falso lo ha fatto resta sempre la squadra più forte di tutte. Ci sarà una difficoltà in più per il Bologna. Perché Pirlo conosce i segreti di Mihajlovic e, come conferma il tecnico serbo, li ha scoperti durante una lezione tenuta dall'ex difensore a Coverciano: