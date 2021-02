Nel classico appuntamento con la stampa della vigilia della sfida in casa del Sassuolo, Sinisa Mihajlovic ha affrontato diversi temi. Dal rapporto con i tifosi dopo l'incontro chiarificatore dei giorni scorsi, al futuro al Bologna, dagli avversari fino all'ospitata a Sanremo dove sarà al fianco dell'amico Ibrahimovic. Non è mancato anche un momento curioso, in relazione alle scelte di formazione e alla possibile presenza in campo o meno di Andrea Poli.

Sinisa Mihajlovic potrà fare affidamento o meno su Andrea Poli nel derby emiliano contro il Sassuolo. L'allenatore serbo nell'incontro con i giornalisti è stato stuzzicato sull'utilizzo dell'esperto centrocampista, vero e proprio senatore del gruppo, reduce da una stagione a dir poco sfortunata. La risposta di Miha è stata sorprendente visto che ha lasciato un alone di mistero sul motivo della mancata presenza dell'ex di Inter e Milan contro i neroverdi: "Poli in campo in Sassuolo-Bologna? Poli non gioca perché…. poi dopo saprete il perché.. mi ha detto di non dire".

Cosa c’è dietro questa esclusione? La speranza è che non si tratti di un nuovo problema fisico per un calciatore che ha vissuto una prima parte di stagione da incubo. Poli infatti ha rimediato subito una frattura del perone che lo ha costretto ad un lungo stop. Appena 11 le presenze all’attivo in stagione con un gol. Nelle ultime uscite Mihajlovic ha puntato su di lui con il contagocce: 11’ contro il Milan (quando ha trovato la rete), appena 2 contro il Parma e 37 nel pareggio interno con il Benevento. Nelle prossime ore ne sapremo di più sul motivo della sua assenza in Sassuolo-Bologna.