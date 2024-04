Micah Richards sbaglia tutti i pronostici sulla Champions League: la figuraccia diventa virale

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Micah Richards è al centro della scena dopo la serata di Champions League, ma per il motivo sbagliato: l'eclettico opinionista del programma Golazo, in onda sulla rete americana CBS, è diventato virale sui social per aver sbagliato tutti i pronostici sui quarti di finale della Champions League. Un'impresa al contrario davvero difficile da compiere, visto che non è riuscito a indovinare nessuna delle squadre che hanno staccato un pass per le semifinali.

Prima di cominciare questo turno all'interno dello studio gli opinionisti sono stati chiamati a fare il solito gioco delle squadre favorite, disegnando il percorso della Champions League fino alla fine e decretandone anche la vincitrice. Sullo schermo è comparso il tabellone che si completava dopo ogni risposta.

Secondo l'ex difensore sarebbero state Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid e Barcellona a passare in semifinale, prefigurando così il derby spagnolo da un lato e quello inglese dall'altro. La finale secondo lui sarebbe stata Atletico Madrid-Manchester City, con la Champions League consegnata tra le mani di Pep Guardiola per il secondo anno consecutivo.

Un percorso molto dettagliato, ma che per sua sfortuna non potrà esserci neanche in parte. Sul web si è scatenata l'ironia quando qualche utente si è accorto che le previsioni fatte da Micah Richards erano totalmente sbagliate: l'opinionista non ha indovinato 4 volte su 4 la vincente dei quarti di finale, scegliendo tutte le squadre che sono poi state eliminate.

Bayern, Manchester City, Borussia Dortmund e Bayern Monaco gli hanno giocato un bruttissimo scherzo, dato che è stato l'unico partecipante al gioco a sbagliare 4 risultati sulle 4 partite a disposizione. I social ovviamente non hanno perdonato questa bizzarra gaffe, tirando fuori il video del tabellone subito dopo la fine dei quarti di finale. Ma l'ex calciatore non è il solo a fare previsioni sballate.

Prima dell'inizio dei quarti di finale anche Joao Felix si era lasciato andare a dei pronostici: "Credo che City, Arsenal, Atletico e noi passeremo il turno". Il risultato è che l'attaccante del Barcellona non ha indovinato nessuna squadra, beffano addirittura i suoi stessi compagni che sono stati eliminati dalla Champions dalla rimonta del PSG nella gara di ritorno.