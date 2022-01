“Messi via dal PSG già in estate”: la rivelazione spiazza tutti, decisivo il percorso in Champions Il percorso in Champions League del PSG potrebbe essere decisivo per la permanenza di Messi a Parigi anche il prossimo anno.

A cura di Vito Lamorte

Il passaggio di Lionel Messi al Paris Saint-Germain è stato il trasferimento che ha raccolto più attenzioni nell'estate del 2021. L'argentino sembra legato indissolubilmente al Barcellona ma la crisi economica del club catalano e le richieste dell'entourage del sette volte Pallone d'Oro hanno portato ad una inattesa separazione. A Parigi non credevano ai loro occhi quando hanno visto scendere dall'aereo privato il fuoriclasse argentino e hanno iniziato a sognare in grande: dopo aver spadroneggiato in Francia, ora la proprietà del PSG vuole puntare all'Europa e riuscire a conquistare la Champions League.

A causa di diversi motivi il rendimento di Messi sotto la Tour Eiffel non è stato esaltante ma c'è chi si aspetta un girone di ritorno scoppiettante da parte del fuoriclasse di Rosario, che sembra essere sempre più a suo agio nello spogliatoio del PSG. I numeri, però, fino a questo momento non sono esaltanti: tra coppe e campionato 16 presenze e 6 gol, uno in Ligue 1, e ha saltato in tutto dieci partite dall'inizio dell'anno prima per scarsa condizione fisica, per infortunio e a causa del Covid-19.

L'avventura di Leo a Parigi non decolla e c'è chi crede che non sia mai effettivamente scoccata la scintilla tra l'ambiente parigino, che lo idolatra e lo ha messo davanti anche ai simboli del club degli ultimi anni (Neymar, Mbappé, Di Maria, Marquinhos, etc) e lo stesso Messi, che spesso e volentieri non è parso esattamente a suo agio come ai tempi del Barcellona. Questa situazione, nonostante i video e i vari prodotti da parte del PSG per far vedere al mondo come il numero 10 della Seleccìon sia inserito nella squadra di Pochettino, ha portato alcuni a trarre delle conclusioni e a sospettare che già la prossima estate la Pulce potrebbe salutare Parigi, anticipando di un anno la chiusura del contratto fissata per il 2023.

Uno dei sostenitori di questa tesi è l'ex calciatore Lobo Carrasco, che attualmente fa il il commentatore in tv per la trasmissione El Chiringuito, e ha dichiarato che se la Pulce "dovesse vincere la Champions League potrebbe restare, ma se in Europa arrivasse un nuovo fallimento allora sarà difficile. I prossimi cinque mesi saranno chiave per il suo futuro e penso che se non dovesse arrivare la coppa in estate potrebbe forzare la mano e andarsene".

Secondo l'ex attaccante di Barcellona, Sochaux e Figueres ci sarebbe anche un dinamica prettamente personale oltre che la vicenda sportiva: "A Messi mancherà sempre il modus vivendi che ha avuto a Barcellona. Non credo che si sia pentito della sua decisione in senso sportivo, ma a livello personale si è reso conto che ha sbagliato".