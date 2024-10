video suggerito

Messi senza filtri sugli anni al PSG, gli basta una parola: la confidenza all’ex avversario Brecht Dejaegere ha raccontato cosa gli ha confidato Messi sulla sua esperienza al PSG. Sincerità brutale da parte di Leo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Cosa pensa realmente Leo Messi della sua esperienza al PSG? Non proprio un ricordo positivo a giudicare da quanto rivelato all'attuale stella dell'Inter Miami e dell'Argentina, ad un ex avversario. Già perché Brecht Dejaegere centrocampista che ha incrociato la Pulce ai tempi della sua esperienza francese al Tolosa, ha raccontato i dettagli di un dialogo tra i due sull'argomento.

Messi e il parere brutale sul PSG, il racconto dell'ex avversario

Il belga che attualmente milita in patria al Kortrijk ha condiviso il campo con Leo Messi, l'anno scorso nel massimo campionato americano di calcio la MLS. Dejaegere che militava nel Charlotte al termine della sfida contro l'Inter Miami ha salutato Messi, suo idolo. In un'intervista a rtbf, il centrocampista ha rivelato: "Al fischio finale di quella partita gli ho chiesto se si sentiva meglio a Miami che in Francia. È rimasto sorpreso: gli ho detto che avevo giocato contro di lui con il Tolosa al Parco dei Principi. Non si ricordava… ma era il mio sogno d'infanzia diventato realtà. Messi è sempre stato il mio giocatore preferito".

Messi durissimo sulla sua esperienza al PSG, il racconto di Dejaegere

La risposta di Leo Messi è stata senza filtri: "È stata una cosa pazzesca incontrarlo… E così, quel giorno, mi disse che per lui, l'esperienza al PSG, è stata ‘la me**a' . "Sì, la ‘me**a' (scoppia a ridere, ndr)". Insomma è bastata una parola. Ma qual è il motivo di questo stato d'animo per Leo? L'ambiente un po' troppo ostile: "Perché se all'inizio l'accoglienza dei parigini era stata buona, dopo il fallimento in Champions League le cose sono cambiate: veniva fischiato su ogni pallone ed era stufo".

Curioso come Dejaegere non abbia avuto il coraggio di chiedere la maglia a Messi, a causa del timore reverenziale nei suoi confronti: "Dopo la partita non ho osato chiedergli la maglia: ogni volta, 100 ragazzi gliela chiedono, è stufo… Ma ho comunque la maglia di Sergio Busquets, e lui anche chiesto la mia: sono rimasto sorpreso. A casa, ho una grande collezione: Busquets, Mathieu Valbuena, Harry Kane, Julian Draxler, Moussa Dembelé , ne dimentico qualcuno …".