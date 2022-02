Messi rompe la sua regola sacra per un semi-sconosciuto: “Mi ha chiesto di scambiare la maglia” Lionel Messi ha rotto la sua regola sacra per un semi-sconosciuto. L’attaccante del PSG si è reso protagonista di un episodio piuttosto singolare: “Mi ha chiesto di scambiare la maglia”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lionel Messi ha rotto la sua regola sacra al termine di una partita normale e con un avversario semi-sconosciuto. Il campione del PSG si è reso protagonista di un episodio piuttosto singolare al termine della sfida vinta dai parigini contro il Lille nell'ultima gara di campionato. La squadra di Pochettino ha schiacciato 5-1 gli avversari nonostante fosse fuori casa, ma ciò che accade al termine della partita nel tunnel degli spogliatoi è alquanto particolare. Le immagini hanno ripreso Messi togliersi la maglia di dosso e scambiarla con uno dei giovani della squadra francese.

Il campione argentino però, oltre a lasciare al giocatore avversario la sua maglia del PSG, ha voluto indietro anche la sua. Si tratta di Angel Gomes, un giocatore inglese classe 2000 che Messi ha voluto accontentare. L'aspetto particolare della vicenda è che Messi non chiede quasi mai di scambiare la maglia, lo fa molto raramente e prevalentemente con giocatori argentini. Gomes a fine partita ha raccontato però di avergliela chiesta e di certo non si aspettava che Messi poi volesse anche la sua. Gomes è un giocatore promettente e molto forte scuola Manchester United e il prestito al Lille, in questo momento, rappresenta il punto più alto della sua carriera.

"Se c'è un argentino lo scambio con lui, ma, a meno che qualcuno non me lo chieda, non lo chiedo a nessuno" spiegò Messi tempo fa a proposito del fatto di scambiare la maglia con un avversario. In questo caso invece l'argentino ha voluto rompere questa tradizione con un giocatore che evidentemente ha apprezzato molto e da cui forse si aspetta di vedere tanto in futuro. Gomes, nato a Londra, ha scalato ha collezionato 10 presenze da senior in tutte le competizioni del Manchester United prima di passare al Lille nell'agosto 2020. Il 21enne inglese ha trascorso la scorsa stagione in prestito alla squadra portoghese del Boavista ed è un nazionale dell'Inghilterra Under 21, anche se può ha anche la nazionalità di Angola e Portogallo.

Gomes è meglio conosciuto per aver aiutato la squadra inglese U17 a vincere la Coppa del Mondo nel 2017. Era il capitano della squadra di Steve Cooper. Il Manchester United per lui ha fatto di tutto offrendo al giovane attaccante anche un nuovo accordo. Solskjaer, prima di essere esonerato, aveva anche ammesso pubblicamente che voleva che rimanesse allo United. Messi si dimostra così attento a queste dinamiche e il fatto di aver regalato la sua maglietta a Gomes potrebbe rappresentare anche una sorta di passaggio di consegne…Nel frattempo Gomes si gode questo piccolo privilegio di cui potrà vantarsi per una vita intera.