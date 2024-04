Donnarumma massacrato in Francia, abbondano i 3 in pagella: e i giudizi sono impietosi

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Gigio Donnarumma è stato il protagonista negativo di Paris Saint Germain-Barcellona, partita dei quarti d'andata di Champions League. Il Paris è stato battuto in casa per 3-2 e il portiere della Nazionale italiana ha sulla coscienza due dei tre gol incassati dalla squadra francese. I commenti sulla sua prestazione sono stati assai negativi e oltralpe la stampa è stata spietata con pagelle bassissime per Donnarumma.

In una serata d'importanza capitale per il Paris Saint Germain è venuto meno il portiere italiano che non ha vissuto la migliore delle sue partite, anzi, tutt'altro. Un errore dietro l'altro. Un liscio che poteva costare caro forse gli ha lasciato un po' d'insicurezza. Ma poi è arrivato il primo errore, al 37′, quando è uscito a vuoto, nel tentativo di anticipare Lewandowski ha lasciato la porta sguarnita e Raphinha ha insaccato.

Nella ripresa un altro errore e mezzo. Perché quando il PSG l'aveva ribaltata con Dembele e Vitinha, Donnarumma sbaglia un rinvio e dà il là a una meravigliosa azione dei catalani che con pochi passaggi arrivano in porta e trovano il gol del pari, ancora con Raphinha. Infine al 77′ su un corner Donnarumma, forse condizionato dall'errore precedente, resta fermo in mezzo ai pali con il pallone che vagava in area di rigore, anzi, nell'area piccola, praticamente dalle sue parti. Fermo, immobile ha dato gioco facile a Christensen che ha segnato il gol vittoria.

L'ex Milan era ovviamente abbacchiato a fine partita. Su Sky Fabio Capello commentando la sua prestazione è stato durissimo dicendo: "La delusione è stato Donnarumma, che doveva essere il punto di forza. Credo che probabilmente quando gioca a Parigi in casa non è così tranquillo. Le partite migliori le gioca fuori casa. I mormorii lo condizionano. Ha commesso degli errori importanti. La palla rinviata sbagliata, l'uscita sul terzo gol è pesante, è a un metro e mezzo dalla linea è la sua".

La stampa francese è stata durissima. L'Equipe ha pubblicato un pezzo sul portiere italiano dal titolo: ‘L'incorreggibile Donnarumma', nel quale si sottolineano gli errori. La pagella è stata pesante: addirittura 3 per il numero uno dell'Italia. Con un giudizio pesantissime: "Sbaglia ancora quando le montagne ‘si alzano'. É coinvolto nelle reti della squadra avversaria, respingendo male un cross di Yamal, sbagliando un rinvio e restituendo la palla agli spagnoli sul secondo gol. Doveva fare meglio anche sul terzo gol". Le Parisien, importante quotidiano, gli ha dato mezzo punto in più, ma la sostanza non cambia 3,5 è stato il suo voto. La prestazione è stata orrenda, martedì ha la possibilità di riscattarsi nella gara di ritorno.