“Messi ossessionato dalla vittoria come Jordan”: il paragone dell’ex compagno di nazionale “È una macchina, anche quando si allena vuole solo vincere. Se avete visto The Last Dance con Michael Jordan, anche lui è così, perché non può accettare di perdere”. Sono queste le parole che Willy Caballero ha utilizzato per descrivere Lionel Messi, con cui ha condiviso qualche convocazione con la nazionale argentina.

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi è stato al centro di numerosi dibattiti in questi giorni dopo il suo trasferimento al Paris Saint-Germain. L'argentino non ha fatto ancora il suo esordio con il nuovo club ma sta cercando la forma migliore prima di diventare la stella indiscussa della squadra della capitale francese. Intanto si parla di lui in tutte le salse e l'ultimo a esporre un suo pensiero sulla Pulce l'ex compagno di nazionale, Willy Caballero, che lo ha paragonato a Michael Jordan e ha rivelato che affrontare il numero 10 di Rosario "è un incubo". L'ex portiere di Malaga, Manchester City e Chelsea ha avuto dei contatti con Messi soprattutto nella Seleccìon e vedendo la determinazione con cui voleva vincere anche le partitelle in famiglia lo ha paragonato al sei volte campione NBA .

Il più forte giocatore di basket della storia è stato recentemente il personaggio principale della pluripremiata miniserie Netflix, The Last Dance, che ha tracciato la carriera della stella dei Chicago Bulls con un focus particolare sulla sua ultima stagione lì e Caballero in una sua intervista a Goal.com ha dichiarato: "Giocare contro Messi è un incubo a volte. Ho avuto l'opportunità di allenarmi con lui in una partita con la nazionale. È una macchina, anche quando si allena vuole solo vincere. Se avete visto The Last Dance con Michael Jordan, anche lui è così, perché non può accettare di perdere".

La Pulce oggi è tornato a Barcellona dopo essere rimasto fuori dall'elenco dei convocati per la sfida di Ligue 1 contro il Brest di questa sera: il fuoriclasse argentino sta lavorando con il gruppo ma ha pianificato tutte le tappe con lo staff di Mauricio Pochettino, che non ha nessuna intenzione di rischiarlo in condizioni non ottimali. L'esordio con il PSG di Messi è previsto per la gara contro il Reims il 29 agosto e fare il suo debutto al Parco dei Principi il 12 settembre contro il Clermont.