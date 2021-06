Tra poco meno di 20 giorni – il prossimo 30 giugno – scadrà l'attuale contratto di Leo Messi col Barcellona. In casa blaugrana il nuovo presidente Laporta ostenta fiducia sul rinnovo del quasi 34enne campione argentino, dopo avergli affiancato anche l'amico Sergio Aguero per dargli un ulteriore motivo per restare.

Ma finché non ci sarà nero su bianco ovviamente non si può escludere niente, soprattutto ricordando la voglia di fuga della ‘Pulce' dell'estate scorsa, quando la rottura col Barça sembrava davvero ad un passo: all'epoca Messi fu praticamente costretto a restare, contratto alla mano. Adesso sembra tornato il sereno, ma nell'ombra c'è sempre qualcuno che non ha mai mollato l'osso.

Anzi, neanche tanto nell'ombra, viste le dichiarazioni del presidente del PSG Nasser Al Khelaifi all'Equipe: "Messi? Non parlo delle trattative in corso, ripeto (qua si riferisce al dialogo in corso con Mbappé per il rinnovo, ndr). L'ho detto al presidente del Barça: Messi è a fine contratto, tutte le società hanno diritto a discutere con lui e ad ingaggiarlo per la prossima stagione. Quello che posso dire è che tutti i grandi giocatori vogliono venire al PSG. Non è possibile portarli tutti, soprattutto perché abbiamo già anche grandi giocatori. Detto questo, Messi è Messi, un giocatore fantastico".

Al Khelaifi annuncia in ogni caso un mercato di spessore per il PSG: "Bisogna migliorare certi reparti: li abbiamo individuati e sappiamo cosa fare. Faremo grandi acquisti. La crisi ha impattato i bilanci di tutti, ma questo mercato per noi sarà più attivo dei precedenti. Saremo più presenti e siamo ambiziosi".