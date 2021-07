L'Argentina si è qualificata per la finale di Copa America, sabato 10 luglio affronterà in finale il Brasile. L'uomo più atteso sarà Leo Messi che è stato uno dei grandi protagonisti della semifinale con la Colombia. Assist numero 5 in questa edizione della manifestazione e rigore trasformato quando la partita si è decisa dagli undici metri. La scena la condivide il 10 dell'Argentina con i Martinez, perché Lautaro ha segnato nei 90 minuti regolamentari e ha trasformato anche lui un penalty, ma soprattutto con Emiliano il portiere ha neutralizzato tre calci di rigore. Eroico il portiere dell'Aston Villa.

Finale di partita con caviglia sanguinante

Messi è stato eroico nel finale di partita. Perché nella ripresa subisce una durissima entrata da parte di Fabra che lo colpisce alla caviglia. Il problema è serio, Leo gioca l'ultima parte della semifinale con la caviglia sanguinante. Ancora una volta dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, di tenerci tantissimo alla nazionale e finisce in queste condizioni la partita. E Messi si è preso anche la responsabilità di calciare il primo rigore della sua squadra.

Le parole di Messi: "Il gruppo è forte"

Dopo la partita con orgoglio l'attaccante, che al momento è senza squadra perché non ha ancora rinnovato con il Barcellona, ha esaltato il gruppo e in particolar modo il portiere Martinez, che ha parato tre rigori: