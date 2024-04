Messi dà un consiglio inaspettato alla ragazzina sfuggita alla sua guardia del corpo: “Scappa!”

video suggerito

Cosa si è disposti a fare per abbracciare e scattare il classico selfie con Leo Messi? C'è chi è pronto a tutto, anche a sfidare la sua guardia del corpo personale, ovvero Yassine Cheuko. È quello che ha fatto, una ragazzina innamorata calcisticamente del campione argentino attualmente in forza all'Inter Miami, che ha invaso il campo per raggiungere il suo idolo.

Antonella Siegert, giovane calciatrice, in occasione della partita tra Inter Miami e Colorado della Major League Soccer, finita 2-2, ha scavalcato le tribune e si è involata sul terreno di gioco. Una corsa sorprendente quella di questa ragazzina che ha beffato tutti. In un video caricato poi da lei stessa su suo profilo TikTok, si vedono le immagini registrate da alcuni telefoni, compreso il suo. Dopo aver fatto irruzione sul terreno di gioco Antonella è riuscita indisturbata a raggiungere Leo.

Quando è arrivata vicino a Leo Siegert è stata raggiunta dagli steward, in evidente ritardo, e anche da Yassine Cheuko che dovrebbe essere l'ombra del calciatore, "protetto" da questo tipo di inconvenienti 24 ore su 24. In questo modo l'ex militare tiene al sicuro la sua incolumità. Un fallimento nell'occasione per lui, sempre pronto a scattare per evitare possibili guai alla stella più brillante della MLS.

L'argentino in un primo momento, sorpreso dall'accaduto e dal ritrovarsi vicina la ragazza, si è poi concesso ad un abbraccio e al selfie. Poi con una mossa sorprendente ha aiutato Siegert, dandole un consiglio prezioso per sfuggire agli addetti ai lavori e alla sua stessa guardia del corpo.

È stata la stessa giovane calciatrice a raccontare il tutto poi in un'intervista: "Sono molto contenta. Quando la sicurezza mi ha preso, tutta la gente ha iniziato ad applaudirmi perché ero stata molto veloce. Cosa ha fatto Messi? Mi ha guardato, poi ha guardato la telecamera e mi ha detto di scappare".

La stessa Antonella è rimasta spiazzata e non è riuscita a defilarsi, anche perché nel frattempo erano arrivati tutti gli steward e lo stesso bodyguard di Messi. E questi ultimi l'hanno portata via, con un'attenzione e una delicatezza speciali su indicazione dello stesso Messi. Per lei resta comunque un'esperienza indimenticabile: ha potuto realizzare il sogno di incontrare il suo idolo e poi ne ha anche apprezzato l'empatia e generosità.