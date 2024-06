Messi folgorato da Valentin Carboni con l’Argentina, gli scappa un’esclamazione: “Barbaro”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Valentin Carboni è stato convocato da Scaloni per la Copa America e ha stregato Lionel Messi. Il giovanissimo calciatore dell'Inter, classe 2005, farà parte della Seleccìon che dovrà difendere il titolo negli Stati Uniti e ha ricevuto elogi importanti dalla Pulce che in quest'ultima stagione è stato in prestito al Monza: "Ha un futuro ‘barbaro': bisogna approfittarne, così come molti altri ragazzi che arrivano qui con molta convinzione".

Il numero 10 e capitano dell'Albiceleste a TYC Sport ha proseguito così: "Da quando siamo arrivati qui negli Stati Uniti, si allena con noi. L'avevo visto nell'U20 ma è cresciuto molto: è un giocatore diverso, molto più allenato e con grandi qualità".

Carboni ha stregato Messi: "Ha un futuro barbaro"

L'Argentina campione in carica ha affrontato in amichevole il Guatemala e ha vinto per 4-1, con le doppiette di Messi e Lautaro Martinez. Valentin Carboni non è passato inosservato e le sue giocate hanno convinto Scaloni ad inserirlo nell'elenco dei convocati per il torneo continentale che si giocherò negli USA dal 20 giugno al 14 luglio 2024.

Per ‘futuro barbaro' Messi intendeva un grande futuro: ‘barbaro' è un aggettivo che viene usato per esaltare una cosa e in questo caso vuol dire che avrà un grande futuro.

Le parole di stima di Messi sono state commentate così da Carboni: "Sono molto felice, molto grato allo staff tecnico, ai miei compagni di squadra. Per fortuna tutti loro mi hanno fatto i complimenti e sono molto felice di questo e della loro stima. È uno dei giorni più belli della mia vita".

I convocati dell'Argentina per la Copa America

Questi i convocati dell'Argentina per la Coppa America, in cui esordirà il 20 giugno ad Atlanta contro il Canada.

Portieri: Emiliano Martinez, Armani, Rulli.

Difensori: Montiel, Molina, Romero, Pezzella, Martinez Quarta, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, Tagliafico.

Centrocampisti: Rodriguez, Paredes, Mac Allister, De Paul, Palacios, Enzo Fernandez, Lo Celso.

Attaccanti: Di Maria, V. Carboni, Messi, Garnacho, Gonzalez, Lautaro Martinez, Alvarez.