Leo Messi non ha alcuna voglia di smettere di sorprendere il mondo del calcio. I suoi gol, le giocate e i numeri che gli amanti di questo sport ammirano partita dopo partita, sono ormai all'ordine del giorno, così come i suoi record. Tra vittorie delle Champions League e Palloni d'Oro, il campione si aggiudica anche il suo settimo trofeo "Pichichi". Un ambito premio per i giocatori del massimo campionato spagnolo assegnato da Marca al capocannoniere della Liga. La scorso stagione, la Pulce con il suo Barcellona aveva segnato la bellezza di 25 gol.

Chiude al meglio il suo 2020 l'argentino che a questo punto, conquistando il suo settimo riconoscimento in carriera, batte un record che durava da tantissimo tempo. Telmo Zarra infatti era il detentore di questo primato con la conquistata del "Pichichi" per sei volte tra gli anni '40 e '50. Messi, dopo averlo eguagliato, ora l'ha anche superato mettendo a segno l'ennesimo record favoloso della straordinaria carriera del campione argentino che ha reso ancora più grande il Barcellona in questi anni grazie al suo incredibile talento.

Leo Messi vince il suo settimo "Pichichi"

La prima volta che Leo Messi ottenne il premio di capocannoniere della Liga spagnola fu nella stagione 2009/2010 con 34 marcature, mentre l'anno successivo fu Cristiano Ronaldo a trionfare. Negli anni a seguire il dominio è stato quasi tutto del Barcellona. Messi centra il "Pichichi" per due stagioni consecutive: 2011/2012 e 2012/2013. Poi ancora Cristiano Ronaldo che lo imita con altre due vittorie di fila dal 2013 al 2015. Da questo momento in poi sarà solo dominio per il Barcellona.

Nella stagione 2015/2016 fu infatti Luis Suarez a prendersi l'ambito premio con la bellezza di 40 gol prima di lasciare la scena per quattro campionati di seguito allo stesso Leo Messi. Dalla stagione 2015/2016 all'ultima, 2019/2020, Messi resterà ben saldo in testa alla classifica marcatori della Liga con 37, 34, 36 e 25 marcature. La speranza per i tifosi del Barcellona e che raggiunga anche l'ottavo "Pichichi" e che si convinca a restare in Catalogna per sempre.