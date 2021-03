Bum-bum Mertens. All'Olimpico il Napoli ha battuto per 2-0 la Roma e si è rimesso in corsa per il terzo posto: gli azzurri sono a -2 dalla Juventus e possono cercare di avvicinare la terza piazza nella gara da recuperare proprio in casa dei bianconeri. Il calciatore belga è stato il match-winner nella sfida valida per la zona Champions nonostante non sembri ancora al 100%: il numero 14 azzurro è stato fuori per diverso tempo a causa di un problema alla caviglia ma nelle ultime 5 partite di campionato sono arrivate 3 reti, una contro il Benevento e due questa sera.

Un gol su punizione e uno di testa a porta vuota, dopo una splendida azione corale con i partner d'attacco Insigne e Politano, hanno permesso ai partenopei di portarsi in vantaggio subito contro la squadra di Paulo Fonseca e di gestire una partita in discesa fin da subito. Mertens è un calciatore straordinario per come riesce a cucire il gioco e la sua determinazione nella fase conclusiva, qualità che nella parte centrale della stagione sono mancate a Gattuso. Nonostante le tante assenze e i problemi fisici, in 27 presenze stagionali (1.565′) Mertens ha realizzato 8 gol e 7 assist.

Dries è un punto di riferimento importante per i suoi compagni e la sua presenza in campo migliora anche le prestazioni del reparto offensivo: il belga ha firmato un altro record questa sera, diventando il terzo giocatore del Napoli a segnare 100 gol in Serie A insieme a Marek Hamsik (100) e Antonio Vojak (102).

Rino Gattuso ha ritrovato uno dei sui leader e per il rush finale sta cercando di alternare il belga con Victor Osimehn per sfruttare al meglio le qualità di entrambi e restare aggrappato al treno per la Champions League. Dries Mertens è fondamentale per il Napoli e la qualificazione all'Europa che conta passa anche per i suoi gol, i suoi piedi e la sua velocità di pensiero.