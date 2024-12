video suggerito

Meccariello del Benevento diventa un caso: riceve il Daspo dalla Questura che poi archivia tutto Biagio Meccariello ha ricevuto il Daspo per la durata di un anno emanato dalla Questura di Crotone dopo aver lanciato una bottiglietta d’acqua alla curva dei tifosi calabresi. Ma subito dopo la stessa Questura lo ha archiviato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Biagio Meccariello ha ricevuto il Daspo per la durata di un anno emanato dalla Questura di Crotone. Un provvedimento che però nella stessa giornata odierna è stato poi revocato dalla stessa Questura e poi archiviato. Un caso raro che ha riguardato il difensore del Benevento il quale lo scorso 31 ottobre si ero protagonista di un gesto che non è passato inosservato alla giustizia sportiva nella sfida contro lo stesso Crotone. Il giocatore sannita infatti aveva infatti lanciato un bottiglia colma d'acqua in direzione della Curva Sud dello stadio Scida.

Una condotta giudicata antisportiva che era già costata al giocatore un turno di squalifica. Poi l'episodio è stato esaminato al meglio ed è stato ritenuto meritevole di Daspo poiché giudicato come episodio di violenza verbale, minaccia e intimidazione tale da porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Daspo successivo aveva dunque posto il divieto al calciatore di accedere agli impianti sportivi da spettatore, ma lasciandolo libero di giocare in quanto calciatore professionista. Ma poco dopo è arrivato il dietrofront della stessa Questura.

Meccariello durante gli allenamenti col Benevento.

Il provvedimento per Meccariello era stato ritenuto come antisportivo

Il Daspo per Meccariello infatti è stato "archiviato" ribaltando clamorosamente la decisione iniziale che era stata presa anche per stigmatizzare il comportamento scorretto del difensore del Benevento anche alla luce dell’esempio di fair play che dovrebbe essere trasmesso alle nuove generazioni che seguono il nobile sport del calcio. Quella di annullare tutto è stata considerata dunque come una decisione quantomeno singolare, soprattutto per le tempistiche dei due provvedimenti, incredibilmente ravvicinate.

Meccariello ora potrà dunque tranquillamente recarsi allo stadio da spettatore anche perché il Daspo non gli avrebbe comunque negato di scendere in quanto poiché si tratta del suo lavoro da calciatore professionista. Una buona notizia dunque per il Benevento sempre più lanciato al vertice del campionato di Serie C e presto a fare ritorno in serie cadetta dopo la cocente doppia retrocessione dalla Serie A alla B prima di piombare addirittura in Lega Pro. Meccariello sarà regolarmente a disposizione per il match nel derby contro la Cavese di venerdì 20 dicembre.