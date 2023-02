Mbappé si contorce dal dolore, a Messi non gliene può fregare di meno: l’anima vuota del PSG Un video girato dagli spalti spiega bene come il PSG abbia sempre il medesimo problema: tante stelle non fanno una squadra.

A cura di Paolo Fiorenza

Siamo alle solite col PSG, la cui reale consistenza non regge alla prova di ostacoli importanti e ambienti molto caldi, quando la pressione sale e bisogna trasformare la somma di singoli calciatori fortissimi in qualcosa di più: una squadra. La sconfitta negli ottavi di Coppa di Francia in casa del Marsiglia è di quelle che fanno male, perché si tratta del sentitissimo ‘Classico' transalpino tra due squadre separate da feroce rivalità, ma soprattutto perché certifica ancora una volta che i soldi degli sceicchi non possono comprare tutto. Sicuramente non la materia di cui sono fatti successi più grandi, leggasi Champions League, sempre sfuggita ai parigini da quando l'emiro qatariota Al-Thani ha comprato il club nel 2011.

La delusione di Messi ieri a Marsiglia: brutta sconfitta ed eliminazione per il PSG

Oggi i giornali sono impietosi con la squadra allenata da Christophe Galtier, Le Parisien parla di "banda disorganizzata" dopo il 2-1 incassato al Velodrome. In campionato il vantaggio sullo stesso Marsiglia è ancora molto ampio, 8 punti, ma è chiaro che l'appuntamento degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco (14 febbraio-8 marzo) diventa l'ennesimo spartiacque tra il ‘solito' titolo di campione di Francia che ormai non appaga più nessuno e quel salto di qualità per cui non si è badato a spese in questi anni, fino ad arrivare a mettere assieme uno dei tridenti più forti mai visti, aggiungendo Leo Messi a Neymar e Mbappé.

Quello che si vede in campo è lo specchio dello spogliatoio del PSG, dove i galli sono sempre stati tanti e mai coesi in un unico gruppo, con diversi clan a farsi ognuno i fatti propri, quando non impegnati a farsi la guerra. Quello sudamericano è da sempre ben nutrito, capeggiato adesso dalla coppia di amici fraterni formata da Messi e Neymar. Che il feeling di Mbappé col brasiliano non sia il massimo, per usare un eufemismo, è cosa nota da tempo, con episodi clamorosi di insofferenza reciproca nella scorsa stagione, ma anche il rapporto tra il francese e Messi non è esattamente improntato ad un affetto che vada oltre il campo.

Anche la recente finale dei Mondiali vinti dall'Argentina sulla Francia, con tutto quello che è accaduto dopo in termini di sfottò di Mbappé da parte dei giocatori albicelesti senza che Messi eccepisse nulla, non ha contribuito certamente a rinsaldare la relazione tra i due. Un video relativo ad un'azione avvenuta durante il match di campionato tra PSG e Montpellier di qualche giorno fa non fa altro che aumentare le perplessità. Nonostante la vittoria per 3-1, per Mbappé è stata una serata disastrosa: ha sbagliato due volte un rigore, mancando poi un gol a porta vuota e infine infortunandosi al 20′. Costretto ad uscire dal campo, era assente ieri a Marsiglia e non ce la farà a recuperare per l'andata col Bayern.

L’infortunio di Kylian Mbappé in Montpellier–PSG: non giocherà l’andata degli ottavi di Champions contro il Bayern

Proprio quando era a terra infortunato, contorcendosi per il dolore, le immagini riprese dagli spalti hanno mostrato Messi ad un passo da lui che lo ignorava completamente né si preoccupava di sapere come stesse. L'unico pensiero del campione argentino in quel momento era di prendere il pallone e piazzarlo poco più in là dove era stato commesso il fallo, per far ripartire il gioco col calcio di punizione. A Mbappé ha dedicato solo un'occhiata rapida, come se davvero non fosse qualcosa che lo riguardasse. Difficile essere contenti nei panni di Galtier e dei tifosi del PSG.