Mazzarri perde il bus ed è costretto a tornare da Roma a Napoli in taxi: quanto costa la corsa Dopo la sconfitta con la Roma l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri è stato lasciato all’Olimpico dal bus del club partenopeo ed ha dovuto fare rientro in Campania in taxi: il danno oltre la beffa dunque per il tecnico livornese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

450 CONDIVISIONI condividi chiudi

Serata da dimenticare per Walter Mazzarri e il suo Napoli sconfitto 2-0 dalla Roma e finito ora al settimo posto in classifica a meno quattro dalla zona Champions. Tra infortuni (di Lobotka e Natan) ed espulsioni (di Politano e Osimhen) i partenopei sono naufragati all'Olimpico contro quella che ad oggi è una delle dirette concorrenti per un posto nella prossima Champions League (a questo punto unico obiettivo raggiungibile per i campioni d'Italia in carica). Ma, come se non bastasse il dispiacere per il quinto K.O. su otto match disputati da quando è stato richiamato alla guida della squadra al posto di Rudi Garcia, per l'allenatore livornese la serata si è conclusa ancora peggio, con una disavventura al limite del ridicolo.

Essendosi prolungato più del previsto tra interviste TV post match e conferenza stampa Walter Mazzarri non è infatti riuscito a raggiungere il pullman della squadra all'orario prefissato per la partenza verso Napoli. Nonostante dovesse fare ritorno a Castel Volturno per effettuare una seduta di allenamento defaticante prima del rompete le righe per la brevissima sosta natalizia, il bus del club campano è ripartito senza aspettare il suo allenatore che è stato dunque costretto a trovare un modo alternativo per far rientro a Napoli.

Come immortalato dalle telecamere di CalcioNapoli24 infatti il 62enne di San Vincenzo è rimasto solo all'esterno dello stadio Olimpico con i propri bagagli e ha poi chiamato un taxi affinché lo portasse in Campania da Roma. Una scena non comune dunque con Walter Mazzarri che, abbandonato dalla propria squadra, è stato costretto ad organizzarsi da solo il rientro a Napoli. Il tecnico ha difatti fatto in taxi gli oltre 220 km di strada che separano la Capitale dal capoluogo campano dove è arrivato a notte fonda. Una disavventura che è anche costata oltre 400 euro all'allenatore dei partenopei dato che il prezzo medio di un taxi per la tratta Roma-Napoli è di circa 460 euro. Una serata del tutto da dimenticare dunque per Walter Mazzarri conclusasi nel peggior modo possibile.