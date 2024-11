video suggerito

Mauro Meluso riparte dalla Serie C dopo il Napoli: è il nuovo direttore generale del Perugia Il Perugia ha ufficializzato l’arrivo di Meluso come guida dell’area tecnica: è la prima avventura dopo aver salutato il Napoli nel mese di giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli è una parentesi ormai archiviata e per Mauro Meluso si aprono le porte di una nuova avventura: l'ex direttore sportivo degli azzurri è stato nominato ufficialmente come nuovo direttore generale dell'area sportiva del Perugia, un annuncio arrivato proprio per la giornata di oggi. Il dirigente ripartirà dalla Serie C, l'ultimo tassello della sua esperienza che spazia in tutte le serie.

Meluso è un nuovo dirigente del Perugia

La sua collaborazione con il Napoli è finita a giugno 2024, interrotta poi con l'arrivo di Giovanni Manna che è diventato il nuovo direttore sportivo della società nell'inizio dell'era di Antonio Conte. Da quel momento Meluso non aveva trovato una nuova squadra ma il Perugia gli ha dato la possibilità di riprendere l'avventura nel mondo del calcio: il 59enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con l'opzione di rinnovo legata al raggiungimento di alcuni obiettivi già prefissati.

L'ufficialità è stata data dalla stessa società umbra con un comunicato: "Oggi il presidente del Perugia Calcio, Javier Faroni, ha firmato il contratto con l’esperto e rinomato Direttore Generale Sportivo Mauro Meluso, che assumerà immediatamente la guida dell’area sportiva del Grifo. Questa posizione, creata appositamente da Faroni all’interno della struttura societaria, mira a guidare il progetto sportivo fino a metà del 2027, con opzioni di rinnovo legate al raggiungimento di obiettivi specifici".

La scelta è dettata dalla grande esperienza di Meluso e anche dall'apporto dal punto di vista umano che regalerà al club. In realtà il Perugia lo stava seguendo da diversi mesi, come rivelato nella nota ufficiale, e finalmente è stato trovato un punto d'incontro per cominciare insieme questo nuovo progetto. In precedenza il dirigente ha lavorato in diverse squadre di Serie A e tra le esperienze di maggior successo c'è quella di Lecce dove ha ottenuto la promozione dalla Serie C alla massima serie in appena due stagioni.