Matuidi lascia il calcio con un messaggio splendido: “Grazie a te ho realizzato tutti i miei sogni” L’ex centrocampista della Juventus, campione del mondo con la Francia nel 2018, lascia il calcio. Matuidi ha scritto un messaggio molto intenso: “Ho realizzato i miei sogni”.

Con un messaggio sui social Blaise Matuidi ha annunciato l'addio al calcio giocato. L'ex calciatore della Juventus, campione del mondo con la Francia nel 2018, si ritira a 35 anni e lo fa con un messaggio bellissimo, in cui fa capire quanto ha amato questo sport, che gli ha regalato gioie immense. "Calcio, io ti ho amato tanto. Calcio, tu mi hai dato tanto, ma è arrivato il momento di dire stop. Io ho realizzato i miei sogni di bambino, i miei sogni da uomo. Con la gola stretta ma con orgoglio che oggi volto pagina".

Classe 1987, Matuidi ha avuto una carriera straordinaria. Carriera lunga chiusa giocando per quasi tre stagioni con l'Inter Miami, la squadra di proprietà di Beckham. Ha iniziato con il Troyes giovanissimo, poi è passato al Saint-Etienne e soprattutto al Paris Saint Germain. Ha fatto parte del primo nucleo di quella squadra che ha poi iniziato a dominare in patria. Sei stagioni ricche di successi, poi il passaggio alla Juventus. Dei bianconeri è stato un giocatore fondamentale, ha formato un centrocampo quasi perfetto con Khedira, tre stagioni e tre scudetti (due con Allegri, uno con Sarri). Dopo di che ha deciso di provare un'esperienza negli Stati Uniti.

Le soddisfazioni principali se l'è tolte con la nazionale con cui ha prima ha giocato la finale degli Europei (persa 1-0 con il Portogallo), poi quella dei Mondiali vinti nel 2018, in finale contro la Croazia. Calciatore duttile, anche con il vizio del gol, è stato apprezzato dai suoi allenatori e la scorsa settimana si era rivisto in Qatar dove ha sostenuto la nazionale di Deschamps, in veste da tifoso stavolta, nella finale persa ai rigori con l'Argentina.

La Juventus lo ha voluto omaggiare con un post secco, semplice, su Twitter. È stata postata una bella foto, con a corredo scritto: "Grazie di tutto Blaise".

I suoi numeri sono straordinari: 22 trofei vinti, 699 partite e 50 gol con le squadre di club. 84 presenze e 9 reti con la Francia.