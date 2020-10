Mattia Caldara, infortunio grave: lesione al tendine rotuleo per il difensore dell’Atalanta

Tegola per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che perde Mattia Caldara. Nuovo infortunio grave per il difensore ex di Juventus e Milan che ha rimediato una lesione al tendine rotuleo. Per il centrale, che già in passato ha dovuto fare i conti con guai fisici, stop di 2-3 mesi. Nelle prossime ore la decisione sull’eventuale operazione.