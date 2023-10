Mathys Tel dimostra tutto il suo talento al vice di Henry: l’impatto è devastante L’attaccante del Bayern Monaco, classe 2005, è in ritiro con l’Under 21 della Francia. Tel al vice di Thierry Henry ha dato una dimostrazione di enorme potenza.

A cura di Alessio Morra

Mathys Tel è stato uno dei grandi investimenti del Bayern Monaco, che quasi un anno e mezzo fa sborsò 28 milioni di euro per accaparrarsi questo teenager. Il giovanissimo attaccante francese sta facendo passi da gigante, gioca con continuità e segna, e ha, non solo per l'età, la possibilità di crescere a dismisura. Gioca con l'Under 21 del suo paese, che da qualche tempo ha come c.t. Thierry Henry, attaccante straordinario, che guiderà anche la nazionale olimpica la prossima estate. E il vice di Henry ha subito lo strapotere di Tel.

Tel ha avuto una carriera rapidissima, nell'estate del 2022 dopo una stagione disputata tra il Rennes e il Rennes B con 13 partite complessive e 6 gol (ma nessuno in Ligue 1) passa al Bayern, che lo sceglie come rincalzo e come promessa da far crescere nel futuro. Prima annata d'apprendistato con 5 gol in 22 partite di Bundesliga e il titolo vinto. In questa stagione, con Tuchel dall'inizio, sta giocando di più. Ufficialmente è la riserva di Harry Kane, ma è sempre pronto a subentrare e quando lo fa spesso timbra il cartellino. Cinque gol in otto partite tra campionato e coppe (uno segnato pure in Champions).

Il classe 2005 è naturalmente con la nazionale Under 21 transalpina che si preparare per le partite delle Qualificazioni all'Europeo di categoria e pure ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove la Francia è qualificata di diritto e proverà a schierare la formazione migliore possibile per vincere la medaglia d'oro.

Prima delle partite con Bosnia e Cipro, la Francia ha effettuato una seduta di allenamento e nei minuti finali Tel è stato protagonista. L'attaccante ha fatto provare la sua forza fisica, la sua potenza a Gael Clichy, ex calciatore di Arsenal e Manchester City, vice di Henry, che di anni ne ha 38 e lo scorso maggio ha giocato l'ultima partita da professionista.

Tel riceve un pallone, lo controlla, lo alza con un tocco al volo, una mossa leggera con cui ha messo letteralmente a sedere Clichy che vede poi il calciatore del Bayern Monaco scappare. Potenza pura.