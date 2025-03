video suggerito

Mateta peggio di Donnarumma, 25 punti di sutura al volto dopo "il peggior fallo mai visto in campo" Dopo il drammatico intervento del portiere del Millwall, Liam Roberts, su Jean-Philippe Mateta, l'attaccante del Crystal Palace è stato sottoposto a intervento chirurgico con 25 punti di sutura al volto, peggio di quanto accadde a Donnarumma con Singo: "E' stato terribile, non lo si riusciva a guardare".

A cura di Alessio Pediglieri

In Inghilterra, sabato, in FA Cup durante la partita tra Crystal Palace e Millwall il portiere ospite Liam Roberts è stato espulso con un cartellino rosso diretto per un intervento killer nei confronti di Jean-Philippe Mateta: una uscita sconsiderata e terribile, a gamba tesa, con i tacchetti che hanno colpito in pieno l'attaccante francese, stramazzato al suolo, sanguinante e stordito. Mateta è stato sottoposto a ossigeno ed è stato immediatamente trasportato in ospedale dove gli sono stati dati 25 punti di sutura per ricucire lo squarcio al volto: "Il peggior fallo di sempre".

L'orribile scontro tra Mateta e Roberts dopo 8 minuti di gioco

Una dinamica che ha richiamato un altro intervento scellerato recente, accaduto però in Francia, in Ligue 1 e che aveva coinvolto il nostro Gigio Donnarumma. Nell'occasione, il portiere del PSG e della Nazionale italiana aveva subito un colpo violento al viso che gli procurò una ferita profonda, che gli aveva deturpato il volto sottoposto anch'egli a un intervento di suturazione con svariati punti. Adesso è toccato a Mateta, attaccante del Crystal Palace, dopo solo 8 minuti di gioco. Incredibilmente, Roberts non aveva nemmeno ricevuto il cartellino rosso, ma dopo che l'arbitro Michael Oliver è stato richiamato a bordo campo dal VAR, è arrivata la sacrosanta espulsione diretta.

Come sta Mateta, 25 punti al volto: "Spero di tornare presto"

Le condizioni di Mateta hanno destato non poca preoccupazione: il giocatore è rimasto a terra stordito e sanguinante, costringendo lo staff che lo ha subito soccorso a somministrargli ossigeno prima di essere trasportato fuori dal campo in barella. Temendo il peggio: ma alla fine se l'è cavata con "solo" 25 punti di sutura per ricucire la profonda ferita al viso. Lo stesso Mateta ha raccontato su Instagram, poche ore dopo la partita, di stare bene, rassicurando i tifosi: "Grazie per tutti i vostri gentili messaggi. Sto bene e spero di tornare presto, più forte che mai. Bel lavoro ragazzi, vi adoro" ha poi concluso riferendosi alla vittoria del Crystal.

"Il peggiore fallo mai visto su un campo da calcio"

L'allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ha poi spiegato più nel dettaglio quanto accaduto in campo e successivamente a Mateta: "Ha ripreso conoscenza ed è stato portato in ospedale. Certo che ha un aspetto orribile. È un infortunio molto grave, quindi speriamo che guarisca bene. A dire il vero, non riuscivo a guardarlo: è stato terribile, davvero terribile, troppo pericoloso. È stato un intervento drammatico" ha poi concluso il tecnico, ribandendo il pensiero del presidente del Crystal: "Questo è il fallo peggiore che abbia mai visto in campo"