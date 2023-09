Massimo Moratti ricoverato per un intervento chirurgico: l’ex presidente dell’Inter è stabile L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è tutt’ora ricoverato all’ospedale Galeazzi dove è stato sottoposto a un intervento al cuore (di angioplastica). Le condizioni dell’ex patron nerazzurro sono stabili.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, è tutt'ora ricoverato all'ospedale Galeazzi dove è stato sottoposto a un intervento al cuore (di angioplastica). Si tratta di un'operazione alla quale il patron nerazzurro si era sottoposto anche in passato e infatti l'intervento di oggi era programmato da tempo. Le condizioni di Moratti sono comunque stabili e lo staff medico è fiducioso sul positivo decorso. L'ex proprietario dell'Inter si sarebbe già risvegliato dopo l'operazione ed è in buone condizioni.

Tanti messaggi in queste ore da parte di ex giocatori, attuali e tifosi che stanno incoraggiando Moratti impauriti inizialmente da questa operazione. L'ex presidente nerazzurro è attualmente l’amministratore delegato di Saras e per 18 anni è stato proprietario delll’Inter. Sotto la sua gestione il club nerazzurro vinto una Coppa Uefa, cinque scudetti, tre coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e soprattutto la Champions League del 2010 nell'anno del triplete con José Mourinho in panchina.

Moratti dopo i titoli, le gioie e i successi ottenuti alla presidenza dell'Inter, ha poi venduto la maggioranza della società nerazzurra nel 2013 all'indonesiano Thohir. Moratti ha poi mantenuto per qualche mese la carica di presidente onorario fino ad uscire definitivamente di scena quando la società è stata poi acquistata da Suning. Moratti, resta dunque ricoverato nel nosocomio milanese per il normale decorso post operatorio ma il quadro in questo momento è buono e la situazione sarebbe assolutamente sotto controllo.

Così come appreso da Fanpage, le condizioni di Massimo Moratti sono state dunque confermate come buone. Si trattava di un intervento già programmato e la situazione è dunque sotto controllo. Moratti resterà in ospedale per il decorso naturale post-operatorio. Moratti dunque dovrebbe seguire ora un periodo di convalescenza post-operatoria sempre all'interno della struttura dell'ospedale milanese Galeazzi.