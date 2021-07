Marta nella storia delle Olimpiadi: è la prima giocatrice a fare gol in cinque edizioni consecutive Inizia nel migliore dei modi il cammino della nazionale femminile brasiliana alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la Seleçao ha superato con un netto 5-0 la Cina e a prendersi la scena è stata Marta, che ha firmato una doppietta e ora la seconda giocatrice (12 gol) con più reti di tutti i tempi ai Giochi Olimpici dietro alla connazionale Cristiane (14). La numero 10 della Seleçao è la prima giocatrice a segnare in cinque edizioni di fila della manifestazione olimpica.

A cura di Vito Lamorte

È iniziato il torneo di calcio femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ma ci sono alcune cose che non cambiano mai. Nella sonora vittoria del Brasile allo stadio Miyagi sulla Cina per 5-0 la protagonista assoluta è stata Marta, che ha realizzato una doppietta. Le altre reti sono state segnate da Debinha, Andressa Alves e Bia Zaneratto ma la ragazza in maglia numero 10 della Seleçao, che ha raggiunto i 12 gol alle Olimpiadi ed è diventata la seconda miglior marcatrice della competizione con sole due marcature in meno della connazionale Cristiane, che ne ha 14 e non è stata convocata per Tokyo. La capitana della selezione carioca è diventata la prima donna a segnare in cinque edizioni dei Giochi Olimpici, firmando il 111° gol in 160 partite con la maglia del Brasile.

Marta e compagne hanno dominato la partita in lungo e in largo, senza dare mai scampo alle avversarie: nel primo tempo è mancata la finalizzazione nonostante le tante azioni create ma nella ripresa le cose sono state piuttosto semplici per la selezione guidata da Pia Sundhage.

Con questo risultato la squadra brasiliana ha ripetuto il punteggio che aveva ottenuto all'esordio contro il Camerun a Londra 2012, quando si aggiudico la medaglia d'argento; e ha mantenuto la sua imbattibilità contro la Cina, che aveva già battuto per 3-0 nella gara d'apertura dei Giochi di Rio de Janeiro nel 2016. Grazie a questa vittoria il Brasile si è preso subito la leadership del girone F, di cui fanno parte anche da l'Olanda e lo Zambia.

Il prossimo impegno della nazionale di calcio femminile del Brasile nella fase a gironi dei Giochi Olimpici sarà contro la nazionale olandese, per un duello che promette molte emozioni e si giocherò sabato 24 luglio. La squadra la squadra brasiliana chiuderà il girone contro lo Zambia il 27 luglio.