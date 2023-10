Marsiglia costretto a cancellare i commenti sulla traduttrice di Gattuso: messaggi vergognosi Il Marsiglia è stato costretto a cancellare decine di messaggi dalla chat di Twitch durante la conferenza stampa di Gattuso in vista di Marsiglia-Brighton di Europa League. C’erano frase spinte e vergognose nei confronti della traduttrice del tecnico italiano.

A cura di Fabrizio Rinelli

La prima partita di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore del Marsiglia ha visto Ringhio perdere all'esordio in Ligue 1 contro il Monaco per 3-2. Non una sfida semplice e al pari di quella che vedrà il tecnico ex Napoli affrontare il Brighton di De Zerbi nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. L'allenatore dei francesi ha dunque tenuto la classica conferenza stampa della vigilia per presentare la partita. Chiaramente Gattuso non conosce ancora bene la lingua motivo per cui si è affidato a una traduttrice che ha riportato in italiano le domande della stampa.

Proprio la presenza della donna, molto giovane, ha però creato eccessiva euforia da parte di qualche utente del canale Twitch del club il quale stava mandando in diretta la conferenza stampa di Gattuso. Qualche commento di troppo, decisamente spinto e sessista – come si evince dalla denuncia sui social di alcuni utenti – nei confronti della giovane traduttrice ha generato il caos sulla chat della live. In tanti hanno chiesto di abbassare i toni mentre altri hanno invitato il moderatore ad intervenire: "Sono stati costretti a cancellare decine di messaggi".

"È una comunità di fragili adolescenti e adulti chiusi nella loro stanza esistente e senza cervello, non mi sorprende" scrive qualcuno che denuncia pubblicamente ciò che stava accadendo in quegli istanti in chat. Apprezzamenti troppi spinti nei confronti di quella ragazza che stava solo svolgendo il suo lavoro traducendo in tre lingue la conferenza stampa, hanno generato indignazione da parte di chi invece stava solo ascoltando le parole del nuovo allenatore del Marsiglia.

Leggi anche La Uefa riammette le squadre giovanili russe alle sue competizioni: giocheranno senza bandiera

"Rispetta un po' le donne, direbbe la stessa cosa di tua madre?". È uno dei tanti messaggi di questo tipo che compare ancora nella chat di fianco alla diretta della conferenza stampa di Gattuso. Frasi apparentemente isolate e fuori contesto – dato che il Marsiglia si è affrettato a cancellare decine di messaggi – ma che in realtà erano risposte a chi esagerava con le parole nei confronti della donna. "Ragazzi, siamo qui per la conferenza, non per sbavare sulla traduttrice" scrivono altri provando a chiudere la questione che chiaramente si interrompe al termine della conferenza. Gattuso, al contrario, ha mostrato enorme gratitudine più volte nei confronti di quella ragazza per la sua professionalità e bravura.