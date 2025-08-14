Calcio
Marquinhos regala la medaglia a Zabarnyi dopo la Supercoppa: è un messaggio speciale a tutto il PSG

Dopo la vittoria della Supercoppa Europea, Marquinhos si è comportato da vero capitano: il gesto per Zabarnyi e il messaggio a Donnarumma.
A cura di Marco Beltrami
Marquinhos, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa Europea, si è comportato da capitano vero. Il brasiliano, in un momento in cui, a quanto pare, lo spogliatoio è un po’ destabilizzato per il “caso” Donnarumma, ha voluto trasmettere valori positivi a tutto il gruppo. Oltre al messaggio per Gigio, dopo i complimenti al suo erede Chevalier, Marquinhos si è reso protagonista di un gesto molto significativo nei confronti di Illia Zabarnyi.

Marquinhos capitano vero con l'ultimo arrivato Illia Zabarnyi nella Supercoppa

Quest’ultimo è arrivato nel gruppo PSG proprio alla vigilia della Supercoppa. Il primo calciatore ucraino della storia del club francese è l’ultimo colpo di mercato della società parigina. Per acquistarlo dal Bournemouth sono stati investiti poco meno di 70 milioni di euro, con un contratto fino al 2030. Anche lui si è unito ai festeggiamenti pur non essendo stato nemmeno convocato. Nessun cimelio per lui, che ha partecipato un po’ defilato alla premiazione.

E qui è entrato in scena capitan Marquinhos. Accortosi della situazione, il centrale di Luis Enrique si è tolto la medaglia di vincitore e l’ha messa al collo di un emozionato Illia Zabarnyi. Un gesto molto forte, che dimostra la voglia di compattare ulteriormente il gruppo da parte del leader della squadra. E pensare che proprio il centrale ucraino potrebbe essere il principale concorrente del brasiliano per questa stagione.

