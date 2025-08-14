Marquinhos regala la medaglia a Zabarnyi dopo la Supercoppa: è un messaggio speciale a tutto il PSG

Dopo la vittoria della Supercoppa Europea, Marquinhos si è comportato da vero capitano: il gesto per Zabarnyi e il messaggio a Donnarumma.

Marquinhos, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa Europea, si è comportato da capitano vero. Il brasiliano, in un momento in cui, a quanto pare, lo spogliatoio è un po’ destabilizzato per il “caso” Donnarumma, ha voluto trasmettere valori positivi a tutto il gruppo. Oltre al messaggio per Gigio, dopo i complimenti al suo erede Chevalier, Marquinhos si è reso protagonista di un gesto molto significativo nei confronti di Illia Zabarnyi.

Marquinhos capitano vero con l'ultimo arrivato Illia Zabarnyi nella Supercoppa

Quest’ultimo è arrivato nel gruppo PSG proprio alla vigilia della Supercoppa. Il primo calciatore ucraino della storia del club francese è l’ultimo colpo di mercato della società parigina. Per acquistarlo dal Bournemouth sono stati investiti poco meno di 70 milioni di euro, con un contratto fino al 2030. Anche lui si è unito ai festeggiamenti pur non essendo stato nemmeno convocato. Nessun cimelio per lui, che ha partecipato un po’ defilato alla premiazione.

E qui è entrato in scena capitan Marquinhos. Accortosi della situazione, il centrale di Luis Enrique si è tolto la medaglia di vincitore e l’ha messa al collo di un emozionato Illia Zabarnyi. Un gesto molto forte, che dimostra la voglia di compattare ulteriormente il gruppo da parte del leader della squadra. E pensare che proprio il centrale ucraino potrebbe essere il principale concorrente del brasiliano per questa stagione.

Le parole di Marquinhos su Donnarumma

L’ex Roma non si è fermato qui: durante l’intervista post-Supercoppa si è complimentato con un altro neoacquisto, ovvero il portiere Chevalier. Belle le parole per l’estremo difensore, che ha conquistato il suo primo trofeo della nuova avventura in Francia: "Ha fatto un ottimo lavoro, ha vinto il suo primo trofeo". Senza dimenticare il suo predecessore, Gigio Donnarumma, a cui ha dedicato un pensiero ai microfoni di Sky: "Gigio, ti vogliamo bene, amico mio, un bacio".