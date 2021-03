Giuseppe Marotta e Adriano Galliani ricoverati per Covid in ospedale. Per fortuna, le loro condizioni sono buone e il trasferimento in ospedale s'è rivelato necessario solo a scopo precauzionale. L'amministratore delegato dell'Inter si trova all'Humanitas di Rozzano, l'ex Milan (oggi al Monza al fianco del presidente, Silvio Berlusconi) invece è al San Raffaele di Milano: entrambi restano sotto stretta osservazione ma sono in netto miglioramento, come ribadito dalle ultime notizie che filtrano dagli staff medici.

Le condizioni di Marotta ricoverato all'Humanitas

Giuseppe Marotta era risultato positivo al coronavirus il 25 febbraio scorso. Dopo qualche giorno in isolamento (come da protocollo sanitario), l'evoluzione dei sintomi ha raccomandato il trasporto in clinica (la stessa dove vengono effettuate tutte le visite di controllo dei calciatori) in via cautelativa ma sta bene. Dopo il derby vinto dall'Inter il 21 febbraio scorso (0-3 il risultato che determinò anche il sorpasso in vetta alla classifica), il manager nerazzurro aveva partecipato a Roma all'assemblea federale convocata per l'elezione del presidente della Figc, Gabriele Gravina. Assieme a lui facevano parte della delegazione anche Alessandro Antonello e l’avvocato Angelo Capellini (poi positivi anch’essi al tampone).

Come sta Galliani, in ospedale al San Raffaele

Il 26 febbraio scorso Adriano Galliani aveva ricevuto l'esito del tampone che ne attestava la positività al Covid. Anche nel suo caso, trascorso qualche giorno in isolamento domiciliare, è stata presa la decisione del ricovero ospedaliero. Non c'è alcun motivo di gravità dietro una scelta del genere, effettuata solo a scopo puramente precauzionale e per garantire un migliore monitoraggio medico. Sottoposto ad accertamenti, l'ex dirigente del grande Milan, ha fatto registrare progressi costanti. Dopo le terapie, anche nel suo caso, i medici parlato di situazione in miglioramento. Galliani si trova al San Raffaele, la stessa struttura dove, a settembre scorso, era stato condotto l'ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.