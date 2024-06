Mario Balotelli inizia un nuovo sport, combatte in scontri a contatto pieno: “È divertente” L’attaccante dell’Adana ha messo da parte il calcio per cimentarsi in palestra negli allenamenti di Muay Thai, una delle arti marziali più dure ed estreme. Nei video condivisi sui social tagga perfino il campione Adensaya. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Guantoni ben allacciati. Protezioni agli stinchi. Addosso solo un pantaloncino. È così, a petto in fuori, sfoggiando anche un fisico scolpito che si presenta Mario Balotelli. Nei video condivisi sui social l'attaccante dell'Adana approfitta del periodo di vacanza dal calcio per dedicarsi a un'altra disciplina sportiva. Ne ha scelto una di combattimento, allenandosi in una palestra di Muay Thai, meglio conosciuta come boxe thailandese. È una delle arti marziali più impegnative e pericolose che comporta scontri a contatto pieno e in gergo è definita "l'arte delle otto armi" considerati i punti di contatto degli sfidanti che si affrontano sfoderando combinazioni di pugni, calci, gomitate e ginocchiate.

L'ex punta della Nazionale si tiene in forma cimentandosi in questa disciplina e per rendere la cosa più "reale" ha deciso anche di salire sul ring. In una breve clip lascia intendere che stia per fare qualcosa di ‘diverso' riprendendo la mano destra che sta per essere fasciata prima di calzare i guantoni. In un'altra ancora rivela come non stia per effettuare una lotta vera e propria ma per fare da sparring partner "leggero e divertente". Ha dinanzi a sé uno dei tecnici che lo stimola ad affondare i colpi e a farlo anche con decisione. Lui, ci prova anche… compresa la possibilità di parare un eventuale attacco. Poi si esibisce anche in flessioni, a terra e sulle braccia.

Non contento, Balotelli (ma solo per scherzo) ha anche taggato a corredo di un altro video Israel Adesanya. Chi è? Gli appassionati di fighter che duellano fino allo stremo delle forze sanno bene di chi si tratta: è uno specialista della MMA (Arti Marziali Mister) che figura nella categoria dei pesi medi UFC, nella quale è stato due volte campione, detenendo il titolo per 3 anni e mezzo (tra il 2019 e il 2022). Adesanya riuscì a conquistare di nuovo la cintura nell'aprile del 2023 contro Alex Pereira ma a settembre dello stesso anno fu battuto da con decisione unanime.

Quanto a Balotelli, appare anche abbastanza concentrato oltre che divertito. I tabloid inglesi, che ne ricordano le disavventure e gli episodi extra-calcio che lo video protagonista in Inghilterra tra Manchester City e Liverpool, descrivono la nuova performance dell'attaccante con ironia. In Turchia, invece, complice un infortunio hanno avuto di apprezzare solo una parte delle sue qualità avendo disputato 16 partite e segnato 7 gol (e un assist) per un totale di 939 minuti giocati. La media reti, però, ha mostrato che il vizio segnare non l'ha perso (fa gol ogni 135′). In attesa di tornare sul rettangolo verde si dilettare a giocare coi calci sul quadrato di un ring.