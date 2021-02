L'attaccante del Pisa Michele Marconi è stato deferito dal procuratore federale perché ha utilizzato delle parole di stampo razzista per il centrocampista del Chievo Obi, in occasione della partita dello scorso 22 dicembre: "Marconi avrebbe utilizzato parole di contenuto discriminatorio per motivi di razza nei confronti dell'avversario".

Marconi deferito per frasi discriminatorie

Quasi un mese e mezzo dopo la partita tra il Pisa e il Chievo, che terminò in parità (2-2 con rimonta dei veronesi che trovarono il pareggio al 90′ con un gol di Ciciretti) il procuratore federale Giuseppe Chinè ha formalizzato il deferimento del calciatore Marconi che avrebbe pronunciato una frase razzista verso l'ex Inter Joel Obi. Obi al termine di quella partita aveva denunciato l'episodio e si era lamentato perché nessuno era intervenuto a gara corsa, nonostante quelle brutte parole erano state ascoltate da chi era in campo: "La Procura federale ha aperto un'indagine che ha prodotto il deferimento di Marconi che ha utilizzato parole di contenuto discriminatorio e denigratorio per motivi di razza nei confronti dell'avversario". Se dagli audio e dalle immagini televisive verrà riscontrata la frase discriminatoria Marconi riceverà una squalifica che potrebbe essere anche lunga.

Chi è Michele Marconi del Pisa

Michele Marconi è un attaccante, classe 1989, ha iniziato con l'Atalanta, in gioventù sembrava dovesse emulare attaccanti di grido, in Serie A ha avuto modo di giocare appena 7 partite (1 gol), ha vestito le maglie di undici squadre diverse tra Serie B e Serie C. Bomber di categoria con i suoi gol ha riportato in Serie B il Pisa con cui ha realizzato 36 gol in due anni e mezzo.