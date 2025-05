video suggerito

Marco Van Basten esplode: "L'esibizione dei Linkin Park è stata ridicola. Assolutamente idiota" L'ex attaccante olandese del Milan ha commentato in maniera negativa la scelta da parte della Uefa di dare spazio a uno show di quel tipo a pochi minuti dal match.

L'esibizione dei Linkin Park ha preceduto il calcio d'inizio della finale di Champions League tra il PSG e l'Inter. Ma lo spettacolo dal vivo offerto dalla band americana ha fatto storcere il muso a qualcuno. In particolare, a Marco van Basten. L'ex attaccante olandese del Milan ha commentato in maniera negativa la scelta da parte della Uefa di dare spazio a uno show di quel tipo a pochi minuti dal match. Il "cigno di Utrecht" non ha usato giri di parole per criticare l'accompagnamento musicale che ha definito fuori luogo rispetto al contesto e il tentativo, riuscito anche male (a suo dire), di scimmiottare la Fifa.

"È incomprensibile, davvero incomprensibile", ha esclamato durante la diretta tv dallo studio di Ziggo Sport. Da ex calciatore che certe situazioni le ha vissute sulla propria pelle e sa cosa vuol dire trovarsi ad affrontare a tensione di sfide così importanti non può esimersi dall'intervenire. È diretto, schietto e spiega perché tanta reticenza da parte sua nell'accettare quell'insolito intermezzo.

"Quei ragazzi si stanno preparando per disputare la partita più importante della loro vita – ha ammesso van Basten subito dopo la recita canora. Non ce l'ho certo con i musicisti. Ma trovo ridicolo che la Uefa, che in questo caso ha copiato la Fifa, mandi in scena qualcosa che disturbi in maniera così palese la concentrazione dei calciatori… lo ripeto: per me una cosa del genere è assolutamente idiota".

In studio non è l'unico a pensarla allo stesso modo. Accanto a van Basten c'è un altro ex giocatore che raccoglie l'assist/sfogo dell'ex bomber e dà forza all'opinione espressa aggiungendo altre considerazioni negative. È Rafael van der Vaart, nemmeno lui è tenero nei confronti della federazione continentale. Interviene citando un gruppo musicale olandese, i De Toppers, attivo dal 2005. "Potevano andar bene anche loro…", poi ha sposato in pieno la riflessione dell'ex rossonero. "Sei lì che fai il tuo riscaldamento e la tua preparazione. Entri alle 20:30 e non fai nulla per mezz'ora a causa di questo spettacolo. È assurdo".

Dopo lo sfogo, van Basten ha concesso anche un pronostico. Secondo l'olandese la formazione di Luis Enrique è nettamente favorita rispetto all'Inter e non ha remore nell'anticipare chi vincerà all'Allianz Arena. "Finisce 2-1 per il Paris Saint-Germain". Van der Vaart gli fa il controcampo e azzarda una previsione differente. "Io dico 2-2 e alla fine vince l'Inter".