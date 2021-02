Claudio Marchisio ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana ha fatto un assist o più prosaicamente si può dire che ha gettato il sasso nello stagno dicendo, nell'ambito di una presentazione, che è disponibile a candidarsi e può entrare in politica: "Se ci fosse bisogno del sottoscritto per il territorio, per la città di Torino e per il Piemonte sarei il primo ad esserci". A Torino la prossima primavera si voterà per le elezioni Comunali, il sindaco Chiara Appendino ha già annunciato che non si ricandiderà, e Marchisio è pronto a scendere in campo.

Lavorare insieme per dare a Torino un futuro migliore

Marchisio ha presenziato alla presentazione di Skinlab, un centro medico polifunzionale specializzato in fototerapia e trattamenti dermatologici e rispondendo a una domanda ha parlato anche del suo eventuale coinvolgimento nella vita politica di Torino, la sua città:

La politica mi piace farla tutti giorni anche soltanto dentro casa o durante una cena con amici. É giusto però che io faccia il mio percorso fuori dallo sport perché ho bisogno di imparare. In questo momento serve lavorare insieme per assicurare alla città un futuro migliore. Torino ha tanto da offrire, necessita di investimenti e di fiducia, serve inoltre tenere le tante idee che nascono qui ma spesso ci sfuggono di mano e vanno da altre parti.

La splendida carriera da calciatore di Claudio Marchisio

L'ex centrocampista sta pensando all'ingresso in politica. Marchisio è stato un calciatore di alto livello, ha vinto sette scudetti con la Juventus (complessivamente 14 trofei) in dodici stagioni disputate da professionista, prima di ritirarsi ha conquistato anche un titolo russo, vincendolo con lo Zenit San Pietroburgo. Con la nazionale ha disputato due Mondiali e un Europeo, quello del 2012, in cui l'Italia arrivò in finale, e da qualche mese fa parte anche del gruppo dei talent di RaiSport.