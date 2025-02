video suggerito

Marcelo dice addio al calcio ma a gennaio era vicino all’Italia: si era proposto al Lecce Marcelo si ritira dalle scene a 36 anni, ma avrebbe potuto vivere un’ultima avventura in Italia: prima del mercato di gennaio era entrato nel mirino del Lecce. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marcelo si ritira dal calcio a 36 anni: il mitico terzino brasiliano ha deciso di mettere fine alla sua lunghissima carriera da professionista, un viaggio incredibile in cui ha vinto tanto partendo da semplice gregario.Ha legato il suo nome soprattutto al Real Madrid ma l'ultima avventura è stata quella al Fluminense, conclusa per sua sfortuna con la lite con l'allenatore Mano Menezes. Dopo alcuni mesi da quella situazione ha appeso gli scarpini al chiodo, anche se in realtà non avrebbe rifiutato di firmare l'ultimo contratto, magari per tornare in Europa.

Da tutto il mondo sono arrivati gli omaggi per il brasiliano, partendo dagli ex compagni di squadra del Real Madrid che con lui hanno vissuto tantissime esperienze, come nel caso di Cristiano Ronaldo che è stato al suo fianco per tanto tempo. Ma prima di dire addio il terzino era vicinissimo a sbarcare in Italia dove sarebbe diventato il colpo più incredibile del mercato di gennaio.

Marcelo si era proposto al Lecce

Prima di dire addio al mondo del calcio Marcelo avrebbe voluto regalarsi un'ultima avventura, magari in Italia per chiudere la sua carriera in Serie A. La destinazione prescelta sarebbe stata il Lecce: il suo entourage infatti aveva contattato i salentini, alla ricerca di un rinforzo per la difesa in vista della seconda metà della stagione, con la destinazione che era molto gradita al giocatore.

Alla fine però l'affare è saltato perché il profilo di Marcelo non collimava con le richieste della società che avrebbe voluto un difensore d'esperienza ma pronto a giocare, in condizioni fisiche perfette per poter essere mandato in campo da subito. L'ex Real era reduce da un infortunio e a 36 anni avrebbe avuto bisogno di qualche tempo per recuperare al 100%. Per questo motivo la trattativa non è più andata avanti e poche settimane dopo il brasiliano ha annunciato il ritiro ufficiale dalle scene.