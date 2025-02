video suggerito

Marc Cucurella guarda sempre lo stesso film due volte al giorno: gli piace troppo Marc Cucurella ha un film preferito, anzi di più: gli piace a tal punto che “lo guarda due volte al giorno”. Il terzino spagnolo non era ancora nato quando uscì nei cinema. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Marc Cucurella è un pretoriano di Enzo Maresca, che nel Chelsea non rinuncia mai al 26enne terzino sinistro, titolarissimo nel 4-2-3-1 del tecnico italiano. Lo spagnolo è un personaggio molto riconoscibile anche fuori dal campo, col suo look caratteristico che lo ha fatto definire scherzosamente il sosia di Telespalla Bob dei Simpson. Recentemente Cucurella ha svelato di guardare sempre lo stesso film due volte al giorno, una pellicola peraltro del 1994, quando lui non era ancora nato (è del 1998): si tratta de ‘Il Re Leone', capolavoro animato della Disney.

Marc Cucurella vede e rivede a sfinimento Il Re Leone

Il difensore del Chelsea ha confessato il suo amore per il film in questione in occasione delle risposte date nel format "20 domande" della TNT Sport. Quando gli è stato chiesto di rivelare il suo film preferito, Cucurella ha risposto: "Il Re Leone. Guardo Il Re Leone forse due volte al giorno, quindi voglio scegliere questo".

Il classico animato della Disney del 1994, della durata di 89 minuti, è liberamente ispirato all'Amleto di William Shakespeare e racconta la storia di un giovane leone chiamato Simba che è costretto ad abbandonare la sua casa dopo che suo padre viene assassinato dallo zio. Anni dopo, Simba ritorna adulto nel tentativo di reclamare il trono e vendicare la morte del padre.

La locandina de ‘Il Re Leone', uscita nei cinema nel 1994

È chiaro che il buon Marc – con tre figli piccoli avuti dalla compagna Claudia Rodriguez – non è solo nel mettersi a guardare Il Re Leone, film che tutti i bambini del mondo adorano. Il difensore spagnolo ha conosciuto Claudia quando giocava ancora nel Barcellona, dunque giovanissimo: lei lo ha seguito in Inghilterra quando Cucurella si è trasferito al Brighton nel 2021, prima di passare l'anno dopo al Chelsea per 75 milioni di euro.

Marc Cucurella con la sua famiglia: la compagna Claudia e i tre figli

Una coppia solidissima, da cui sono nati Mateo, Rio e Claudia. Tanto focoso in campo il terzino iberico, quanto padre amorevole: la favola di Simba gli ha preso il cuore.