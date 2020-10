Diego Armando Maradona ancora al centro dell'attenzione. Attuale tecnico del Gimnasia, l'ex Pibe de Oro non ha voluto lasciare sola la sua squadra in occasione dell'amichevole contro il San Lorenzo. Ma il modo in cui si è presentato in panchina, ha stupito un po' tutti. Maradona infatti indossava una sorta di casco in plexiglass. Non la solita mascherina anti Covid che noi tutti ormai utilizziamo tutti i giorni, ma un vero e proprio scudo protettivo del viso, quasi da astronauta. Ovviamente l'immagine di Maradona con la visiera anti Covid, non è passata inosservata sui social dove l'ex campione del Napoli è stato aspramente criticato.

Più che delle critiche, quelle lanciate dagli utenti su social, erano più che altro delle considerazioni dettate dallo stupore per quella sorta di mascherina che difficilmente si vede in giro. Come lui, anche il figlio Diego Fernando, indossava lo stesso tipo di mascherina protettiva. Maradona però non ha gradito molto i commenti nei suoi riguardi e poche ore dopo la fine dell'amichevole, ha risposto su Instagram facendo chiarezza circa le critiche mosse nei suoi confronti.

Maradona risponde alle critiche sulla sua visiera anti Covid: "Non avete rispetto"

Non ha perso tempo Maradona e neanche il tempo di osservare con i suoi occhi quanto scritto sui social, che ha voluto subito rispondere ai tanti utenti che hanno criticato la sua scelta di indossare la visiera anti Covid: "Oggi sono uscito di casa con questa maschera, consigliata dal dottore – ha scritto Maradona sul suo account Instagram – È la stessa usata da alcuni medici. L'ho fatto per obbligo, e per rispetto di tutti coloro che sono morti per COVID".

Prendendo subito le distanze da chi lo ha criticato: "Mi sono imbattuto in qualche presa in giro, da adulti, da ragazzi e da alcuni giornalisti – ha aggiunto l'ex Pibe de Oro – Quei giornalisti che ti criticano quando non ti prendi cura di te. E quando ti prendi cura anche di te stesso. Quelli che ridono delle persone ma quando danno il bilancio delle vittime, si scandalizzano". Maradona ha poi concluso: "Sarebbe bello se capissero che non si può vendere a tutti i costi, senza rispetto per niente e per nessuno. Mettetevi d'accordo ragazzi".