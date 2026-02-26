Manolas provoca la Juventus dopo l’uscita dalla Champions: ricorda a tutti l’impresa della Roma

La Juventus ha sfiorato la grande impresa contro il Galatasaray arrivando a un passo dalla rimonta definitiva che l'avrebbe portata agli ottavi di finale della Champions League, un traguardo sfumato nei supplementari. La vittoria per 3-2 non è bastata per cancellare il disastro della gara d'andata, ma tra la delusione generale per aver perso un'altra italiana in Europa c'è anche chi ha approfittato del risultato negativo per rivendicare delle vecchie avventure: è il caso di Kostas Manolas che ha colto la palla al balzo per ricordare l'incredibile rimonta della Roma contro il Barcellona nei quarti di finale della Champions League 2017/18.

Su Instagram ha ripubblicato una storia creata da un tifoso giallorosso che ricordava quella notte magica all'Olimpico, quando la squadra guidata da Di Francesco riuscì a ribaltare i blaugrana dopo aver perso per 4-1 al Camp Nou. Era un'altra coppa e c'era ancora in vigore la regola dei gol doppi in trasferta: il 3-0 della Roma a opera di Dzeko, De Rossi e Manolas bastò per catapultare la squadra in semifinale contro ogni pronostico.

La storia pubblicata da Manolas su Instagram

La frecciata di Manolas alla Juve

Alla Juve mancava un gol per sigillare l'impresa che è sfuggita nei supplementari, con le due reti del Galatasaray che hanno archiviato definitivamente l'accesso agli ottavi di finale. Serpeggia grande delusione tra i bianconeri, arrivati a un passo da una partita epica, e in questo clima Manolas ha lasciato partire una frecciata che ha colpito proprio dove fa più male. ha repostato la storia di un tifoso che ricordava la rimonta della Roma contro il Barcellona con una scritta inequivocabile: "Certe imprese sono solo per Gladiatori".

Leggi anche Perché Osimhen non ha esultato dopo il gol che ha eliminato la Juventus dalla Champions League

È un messaggio diretto alla Juve che stava per emulare la cavalcata dei giallorossi che con Di Francesco riuscirono a scrivere una storia unica nella notte dell'Olimpico. All'andata al Camp Nou persero per 4-1, ma poi con Dzeko, Manolas e De Rossi riuscirono a ribaltare ogni cosa e a trascinare la Roma in semifinale di Champions tra l'incredulità generale.