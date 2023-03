Mancini perde altri tre calciatori per infortunio: a casa pure Chiesa, due i nuovi convocati Aumentano il numero degli infortunati della Nazionale. Il c.t. Mancini ha perso ufficialmente Dimarco e Provedel. Quasi certo quello di Chiesa. Convocati come sostituti Carnesecchi e Emerson Palmieri.

A cura di Alessio Morra

Roberto Mancini venerdì ha convocato 30 calciatori per le partite di Qualificazione a Euro 2024. Convocazioni che hanno destato alcune polemiche, considerate le esclusioni di Fagioli, Zaccagni e Locatelli. Il c.t. ha scelto Retegui, ma anche il giovane Pafundi ed ha scelto anche Buongiorno e Falcone. Al già corposo gruppo di indisponibili se ne sono aggiunti, dopo l'ultimo turno di campionato, altri tre nomi. Il selezionatore azzurro è stato costretto a richiamare di corsa due calciatori, che sono andati così a rinfoltire il gruppo.

Mancini ha sempre deciso di portare con sé quattro portieri. L'infortunato Vicario ha concesso la chance di salire a bordo a Falcone. E in Nazionale è stato convocato anche Marco Carnesecchi che prende il posto del numero uno della Lazio Provedel, fermato dall'influenza.

Fuori causa pure Federico Dimarco. Il laterale ha subito un infortunio muscolare durante Inter-Juventus. Il calciatore si è recato a Coverciano, ma dopo essere stato valutato dai medici della Nazionale è rientrato a Milano. Gli esami a cui si è sottoposto hanno confermato l'impossibilità di recuperare in tempo utile per le partite con Inghilterra e Malta.

Al suo posto è stato convocato Emerson Palmieri, difensore che ha fatto parte della cavalcata vincente degli Europei 2021. Il difensore del West Ham nella serata di lunedì è arrivato a Coverciano.

L'ufficialità del forfait di Federico Chiesa ancora non c'è stata, ma pare una pura formalità. Il calciatore della Juventus ha giocato pochissimo contro l'Inter. Entrato in campo nella ripresa ha lasciato il campo poco dopo. Chiesa è stato sottoposto agli esami strumentali. La Juventus ha fatto sapere che non sono state riscontrate lesioni ma: "Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno".