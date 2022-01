Mancini o Abraham: a chi assegnare il gol della Roma a Empoli, la decisione della Lega Serie A Qualche dubbio nell’assegnazione del secondo gol della Roma a Empoli: la rete è di Tammy Abraham o di Gianluca Mancini? A mostrare la verità è la Goal Line Technology.

La Roma ha giocato un grande primo tempo in casa dell'Empoli e ha chiuso i primi 45′ con un vantaggio di quattro gol. Probabilmente il miglior impatto da parte della squadra giallorossa nella gestione di José Mourinho per intensità e per la capacità concretizzare le occasioni da rete create.

Il protagonista indiscusso è stato, senza ombra di dubbio, Tammy Abraham. Il centravanti inglese ha messo a segno una doppietta e ha partecipato anche all'azione del quarto gol con un colpo di tacco a metà campo che ha aperto la strada a Mkhitaryan verso l'area avversaria.

Il calciatore prelevato dal Chelsea la scorsa estate, nonostante le critiche dei primi mesi, con questa doppietta è arrivato a 17 gol in stagione: i due contro l’Empoli lo portano in doppia cifra in campionato e tutti segnati in aerea di rigore. Nell’era dei 3 punti a vittoria è il giocatore inglese che ha realizzato più reti in una singola stagione di Serie A.

In occasione della seconda rete c'era stata qualche dubbio: Abraham ha calciato verso la porta dall'area piccola e il portiere dell'Empoli ha respinto sui piedi di Mancini, che ha ribadito in rete. Il numero 9 della Roma ha subito dichiarato la paternità sul gol, anche ai suoi compagni in campo e in panchina, ma tutti hanno risposto in maniera negativa alla sua richiesta.

Era l'unico ad aver visto il pallone oltrepassare la linea già sulla sua conclusione e, alla fine, ha avuto ragione.

Nei successivi replay, in realtà, si nota come il tiro di Tammy Abraham abbia superato la linea della porta di Vicario già prima che Gianluca Mancini lo calciasse definitivamente in rete. L’analisi della Goal Line Technology mostrata da DAZN ha mostrato come la rete sia del numero 9 giallorosso e così anche la Lega, che inizialmente aveva assegnato il gol al difensore, ha corretto il suo errore.